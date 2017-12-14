Sonunda: Mr. Robot, 4. Sezon Onayını Kaptı

Mr. Robot, 4. sezonla önümüzdeki sene bir kez daha karşımıza çıkacak. Dizinin akıbetini merak eden takipçiler için muhteşem bir haber oldu.

Yayınlandığı ilk günden beri çok sağlam bir kitleye hitap eden Mr. Robot, 3. sezonun da sonuna doğru gelirken, 4. sezon onayını almayı başardı. Başrollerinde Rami Malek, Carly Chaikin Christian Slater gibi isimlerin yer aldığı hacker dizisi Mr. Robot, hack dünyasının arka yüzünü, yer yer günümüz gerçekliği ile kıyaslayarak izleyicilere sunuyor.

3. sezonu ile seviyeyi birkaç tık yukarıya çıkartıp kendi içindeki en iyi birkaç bölümü yayınlayan (kendi kişisel fikrim) Mr. Robot, yapımcıları da memnun ediyor olacak ki 4. sezon onayı daha şimdiden verildi. USA Network’ün yaptığı açıklamaya göre, dizi önümüzdeki sene yeni sezonla yeniden karşımıza çıkacak. Dizinin 3. sezonunun ardından 4. sezonda neler yaşanacağını kimse bilmiyor.

Belki de dizi Elliot dışında farklı bir karaktere odaklanacak. Kendi açımdan bunun olmasını istemem açıkçası, ancak burada nihai karar senaristlere kalıyor. Her sezon beynimizi yakan ve ne olduğunu tam olarak anlamadan izlediğimiz bir diziye bu kadar bağlanmamızı sağlayan bu kahramanların bileceği şeyler muhakkak vardır.

Kripto paranın adeta gündemin tam ortasına oturduğu bu günlerde, Mr. Robot bu tarz konulara değinmiş, hatta tüm konusunu kripto benzeri bir dijital para üzerine kurmuştu.

Peki, sizler 4. sezon onayını alan Mr. Robot için sevindiniz mi, yoksa dizi artık ilginizi çekmiyor mu? Yorumlarınızı bekliyorum.