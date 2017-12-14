Sonunda Oldu: Fox, 52 Milyar Dolara Disney'e Satıldı!

Bir medya imparatorluğunun çöküşü... Dünyaca ünlü pek çok filmin yayın ve yapım haklarını elinde bulunduran Fox, 52 milyar dolarlık bir anlaşma ile Disney'e satıldı.

Sonunda gerçekleşti! Disney, Rupert Murdoch’un medya imparatorluğu Fox’u 52 milyar dolar karşılığında satın aldı. Peki bu satış işlemi ile Disney neye mi sahip oldu? Fox News kablolu yayın kanalı, yayın ağları ve Fox Sports. Bu üç bileşen ayrı bir platform olarak ayrılacak ve yeni bir şirkete aktarılacak.

Bununla birlikte Disney, Fox film ve Fox stüdyolarına da sahip oldu. Dolayısı ile X-Men, Avatar, Alien ve The Simpsons gibi markaların hakları artık Disney’in elinde bulunuyor. Artık bir Marvel Sinematik Evreni ve X-Men buluşması hayali daha da heyecan verici bir fikir olabilir.

Disney her ne kadar Fox’u 52 milyar dolarlık bir anlaşma ile almış olsa da bundan fazlasını ödemesi gerekecek. Zira anlaşma gereği Disney, Fox'un yaklaşık 13.7 milyar dolarlık net borcunu ödemek zorunda kalacak.

Bu büyük satış anlaşması ile birlikte Disney, Hulu ve FX Networks’un da çoğunluk hisselerini ele geçirmiş durumda. Ayrıca Fox, Birleşik Krallık’taki sahip olmadığı SKY bölümlerini de almaya çalışıyor. Eğer başarılı olursa bu bölümler de Disney’e ait olacak.

Disney’in 2019 yılında kendi yayın servisini başlatmayı planladığı ve bu yönde çalışmalar yürüttüğü zaten bilinen bir gerçek. Şirket, Fox'u satın alarak yayın servisi için çok önemli bir kütüphaneye sahip olmuş oldu.

Tabii biz Türkiye’deki sinema izleyicileri için işin en heyecanlı kısmı Fantastik Dörtlü, Deadpool ya da X-Men’in Marvel dünyası ile karşılaşabilecek olması ihtimali. Bir X-Men v Avengers filminde Magneto’nun Iron-Man’i konserve kutusu gibi eğip büktüğünü görmek komik olabilir.

Siz Fox’un Disney’e satılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce önümüzdeki dönemde nasıl sinema filmleri göreceğiz?