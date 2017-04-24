Sony, Xperia XZ Premium’a Hoş Bir Renk Alternatifi Getirdi

Sony Xperia XZ Premium'un yeni bronz-pembe rengi duyuruldu. Telefon yavaş yavaş özelleştiriliyor.

Sony, 2017’de çıkardığı yeni telefon Xperia XZ Premium ile bir süredir geri planda kalmaya başladı. LG G6, Samsung Galaxy S8 gibi telefonların çıkışı ile geri planda kalan telefon, aslında bu senenin en iddialı telefonları arasında yer alıyor. MWC 2017’de duyurulan ve özellikleri ile adından sıkça söz ettiren telefona yeni bir renk geldi. Bronz-pempe olarak duyurulan yeni tasarımı resmi Twitter hesabından duyuran Sony, haberlerde geride kalmaya başlayan telefonunu yeniden hatırlatmayı başardı.

İşlemcisine baktığımızda güçlü Snapdragon 835 yonga seti ile gelen telefon, 5.5 inçlik 4K HDR ekranı ile kullanıcılarına sağlam bir deneyim sunmayı hedefliyor. MWC’de duyurulduğundan beri çok büyük sükse yapan 19 MP 960 fps ağır çekim yapan kamerası ise piyasadaki bütün telefonlara, kameranın nasıl olması gerektiğini gösteriyor. Telefon kamerası ile kurgu yapmayı seven kullanıcılar için muhteşem bir cihaz olduğunu söylemem gerekiyor.

Sony Xperia XZ Premium’un Barselona’da düzenlenen MWC’de, derin deniz siyahı ve krom olmak üzere iki renk seçeneği yayınlanmıştı. Bu renklere eklenen Bronz-pink ile çeşitlilik kazandırmayı başaran Sony, gelecek zamanda yeni renkler duyurabilir.