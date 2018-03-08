Lucasfilm, Star Wars hayranlarını heyecanlandıracak bir açıklama yaptı. Senelerdir beyaz perdede izlemeye alıştığımız kült seriyi, yakın zamanda bir TV serisi olarak izleyeceğiz.

Lucasfilm, yaptığı bir açıklama ile Star Wars hayranlarına müjdeli haberi verdi. Birçok sevilen animasyon filminin deneyimli yönetmeni Jon Favreu ile bir televizyon serisi için görüşüp anlaştıklarını açıklayan Lucasfilm yetkilileri, Star Wars evrenini genişletmeye kararlı görünüyorlar.

TV serisinin içeriği ve ne zaman yayınlanmaya başlayacağı ile ilgili net bir bilgi olmasa da, hem başarılı yönetmen Jon Favreu hem de Lucasfilm yetkilileri, bu proje ile ilgili son derece heyecanlı olduklarını söylediler. Favreu, Star Wars gibi kült bir seri için hikaye yazmanın onun için büyük bir hayal ve heyecan dolu bir macera olduğunu ve projeye başlamak için sabırsızlandığını da ekledi.

Kimi Star Wars hayranlarını çok mutlu edecek olan bu haber, kimi hayranlardan ise büyük eleştiri alacağa benziyor. Sizce bu proje, son dönemde büyük eleştiriler almaya başlayan Lucasfilm ve Star Wars evreni için olumlu mu sonuçlanacak? Yoksa büyük bir hayal kırıklığı mı olacak?