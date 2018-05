State of Decay 2, 3 Gün İçerisinde 1 Milyon Oyuncuya Ulaştı

3 arkadaşa kadar beraber oynayabileceğiniz, zombilere karşı hayatta kalmaya çalıştığınız açık dünya oyunu State Of Decay 2, piyasaya sürüldükten 3 gün sonra 1 milyon oyuncuya ulaştı.

Geliştiriciliğini Undead Labs şirketinin üstlendiği State of Decay 2, oyun dünyasına görkemli bir giriş yapmayı başardı. 22 Mayıs'ta resmi olarak çıkış yapan oyun, Xbox Game Pass kullanıcılarıyla beraber 1 milyon oyuncu sayısına ulaşmış, hatta geçmiş durumda. State of Decay 2, Xbox One cihazlarınızda ve Windows bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz zombilere karşı hayatta kalma oyunudur.

50 dolar karşılığında oyunun erken erişim paketi olan Ultimate Edition of Decay 2'yi satın alan oyuncular, 18 Mayıs tarihinden itibaren oynayabilmekteydi. Bazı kullanıcılara göre Xbox Game Pass üyeleri sebebiyle konuşulan rakamlar abartılı durumda. Oyunun önerilen ve minimum sistem gereksinimleri ise şu şekilde.

Sistem Gereksinimleri - Minimum / Önerilen

İntel İşlemci: Core i5-2500 3.3GHz / Core i5-4570 3.2GHz

Amd İşlemci: FX-6300 / FX-8350

NVİDİA Ekran Kartı: GeForce GTX 760 / GeForce GTX 960 2GB

AMD Ekran Kartı: Radeon HD 7870 / Radeon R9 380

RAM: 8 GB / 16 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit

DirectX: DirectX 11

Saklama Alanı: 16 GB

Xbox ve Windows PC'ye özel olarak yayınlanan bu oyun ile Microsoft,kendi platformlarına daha fazla kullanıcı çekmeyi başarabilir. Ülkemizde 68,75 TL karşılığında satışa çıkartılan oyuna bu bağlantıyı kullanarak sahip olabilirsiniz. Xbox Game Pass üyeliğiniz var ise satın almaya gerek duymadan oyunu oynayabilirsiniz.