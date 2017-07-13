Ürettiği lüks telefonlarla kendinden söz ettirmeyi başaran Vertu, faturalarını ödeyemediği için iflasın eşiğine geldi.

Geçtiğimiz Mart ayında Hakan Uzan tarafından satın alınan Vertu'nun başı, ödenemeyen vergilerle dertte gibi gözüküyor. Şirketin eski sahibi Gary Chen'in iddiasına göre Chen, şirketten alması gereken 61 milyon doları alamadı. Ayrıca ortada 165.5 milyon dolarlık vergi ve fatura borçları da bulunuyor. İki taraf arasında çıkan tartışmalarda, tarafların birbirlerini dava etmekle tehdit ettikleri öne sürülüyor.

Şimdi ise şirket, bünyesinden 200 kişi ile ilişkisini kesti. Faturaların ödenip ödenmediği bilinmiyor fakat firmanın dış sözcüsünün sözlerine göre firma şu anda herhangi bir ödeme yapmıyor ve bu durumda da bazı kişilerin ayrıldığı ve kovulduğu belirtiliyor.

Şu anda Hakan Uzan'ın sahip olduğu Vertu'nun yakın zamanda yükselişe geçmesi beklenmiyor. Şirket daha öncesinde süper premium cihazları müthiş fiyatlara satmaya çalıştı. Ancak iPhone ve Galaxy için üçüncü parti altın ve mücevher kaplamalar daha revaçta oldu ve Vertu'nun istediğini almasını engelledi.

Aslında iPhone veya Galaxy için kaplama almak, Vertu'nun telefonlarına yüksek meblağlar ödemekten daha mantıklıydı. Sonuçta o kadar yüksek bir fiyata alınan telefonun, başkaları tarafından bilinmesini istemek de, sahibinin en doğal hakkı.