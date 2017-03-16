Swatch Kendi İşletim Sistemini Geliştiriyor

Swatch, kendi üreteceği akıllı saatlerde kendi işletim sistemini kullanmak istiyor. Bunun için de kolları sıvamış durumda.

Swatch, dünyanın en tanınmış saat üreticilerinden. İsviçre menşeili marka, zamana ayak uydurmak için şu sıralar kendi akıllı saat işletim sistemini geliştiriyor. Swatch Group tarafından yapılan bu resmi açıklamayla birlikte piyasada halihazırda bulunan akıllı saat platformlarına bir rakip geleceği duyurulmuş oldu.

Swatch CEO'su Nick Hayek, şirketin Tissot markasının gelecek yılın sonunda ilk akıllı saat modelini duyuracaklarını açıkladı. Akıllı saatteki işletim sistemi, bizzat İsviçre'de Swatch Grubu tarafından geliştirilecek. Yeni işletim sistemi hakkında fazla detay paylaşılmadı. Fakat Hayek'in açıklamalarına göre rakiplerinden daha az güç ihtiyacı olacak ve veri güvenliği de daha iyi olacak.

Swatch, geliştirdiği bu platformu paylaşmaya da açık olacak. Bu konu hakkında kendilerinin 100'den fazla istek aldığını belirten firma, bu isteklerinin yarısından fazlasının Silikon Vadisi'ndeki firmalardan geldiğini söyledi. Bu isteklerin nedeni ise firmaların ürettikleri akıllı saatleri Android'e emanet etmek istememeleri.

Konu hakkında daha fazla bilgi yıl sonunda ya da önümüzdeki yılın başında gelecektir.