Tarım Bakanı Fakıbaba, Çiftlik Bank Konusunda Açıklama Yaptı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Çiftlik Bank tarafından yapılan büyük dolandırıcılık hakkında bazı açıklamalar yaptı.

Geçen hafta ülke olarak son yıllarda yaşadığımız en büyük dolandırıcılığa şahit olmuştuk. Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın milyonlarca TL’yi çalarak kaçması, ülkemizde binlerce insanı mağdur bırakmıştı. Bu olayların ardından bir açıklama yapmaktan kaçınan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, sonunda Çiftlik Bank hakkında açıklama yaptı.

“Ocak ayında biz ‘Çiftlik Bank’ta vatandaşlar kandırılıyor’ diye savcılığa dilekçe vermişiz” diyen Fakıbaba, insanları önceden uyardıklarını söyledi. Bazı incelemeler yapmak için Turhal ilçesine gelen Fakıbaba, milletvekilleri ile birlikte Turhal ilçesine bağlı Tatlıcak köyünde “Birlikte Üretim Modeli” kapsamında vatandaşlarla buluştu. Köy okulunun bahçesinde düzenlenen programda Çiftlik Bank’a da değinen Fakıbaba, bir süredir ülkenin gündemini meşgul eden bu dolandırıcılık hakkında şu yanıtları verdi:

“Çiftlik Bank önünde sadece çiftlik olduğu için millet zannediyor ki; Tarım Bakanlığı ile ilgisi var. Çiftlik Bank’ın Tarım Bakanlığı ile ne bir ilgisi var ne bir izni var, ne de verdiği bir hibe var. Bu söylentiler tamamen yanlış. Ve ocak ayında biz Çiftlik Bank’ta vatandaşlar kandırılıyor diye Tarım Bakanlığı olarak savcılığa dilekçe vermişiz. Müşteki olarak, vatandaş olarak. Ama tek bir şey var. Açılışa davet etmişler, genel olarak her açılışta biz deriz ki; ‘İşimiz yoğun olduğu için katılamadık’ diye bir telgrafımız olmuş. Sonradan vatandaşlarımızın kandırıldığını anladığımız o an, Ocak ayında biz kendimiz savcılığa şikayet etmişiz.”

Fakıbaba, bu açıklamalarıyla Çiftlik Bank dolandırıcılığı hakkında hiçbir alakalarının olmadığını açıkladı. Devletin Mehmet Aydın ve Çiftlik Bank ile neler yapacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.