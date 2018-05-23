Tesla Model X, Çin'de Daha Uygun Vergi İmkanıyla Satılacak

Tesla Model X'in Çin satış fiyatı, ABD'ye oranla neredeyse 100.000 dolar fazlaydı. Ancak hükümetin getirdiği yeni bir araç vergisi indiriminden sonra bu fiyat farkı neredeyse yarı yarıya azaldı.

Tesla Model X P100D'in Çin'de satış fiyatı 1.3 milyon yuan ve bu fiyat neredeyse 1.5 milyon TL'ye denk geliyor. Tabii ki ABD standartlarında bile oldukça yüksek fiyatlardan satışa sunulan Tesla araçlarının ABD dışındaki ülkelerde vergilerle birlikte dudak uçuklatan fiyatları oluyordu. Ancak Çin'de bu anlamda olumlu sayılabilecek bir gelişme yaşandı ve ithal araç vergilerinde yaşanan %10'luk düşüş sayesinde fiyatlarda da bir hayli oynama yaşandı.

İndirimi sağlayan taraf Tesla değil çünkü şirkete göre fiyat politikaları oldukça cömert.. Ancak araç fiyatları tıpkı ülkemizde olduğu gibi Çin'de de vergiler sebebi ile oldukça yüksekmiş ve hükümet bu hafta açıkladığı vergi indirimiyle, araç almayı planlayanlara büyük bir iyilik yapmış. Ülkede ithal araç vergisi %25'den %15'e düşürülmüş.

Çin'de yaşayan ve Tesla almak isteyen kişiler hala ABD'ye oranla 60.000 dolar daha fazla ücret ödüyor, ancak yine de yeni rakam eskisine oranla oldukça iyi bir fiyat sağlıyor.

Ancak Çin'de yerli otomobil üreticileri, ithal araçları fiyatlarında yaşanan bu indirimden sonra rekabetçi piyasa içinde tutunabilmek için fiyat düşürmek zorunda kalabilir ve bunun da olumsuz bir durum olacağı düşünülüyor.

Yine de son dönemde Çin ekonomisine dair gelen haberlere bakılırsa, ülke ticaret konusunda biraz daha dışarıya açılmaya başlamış görünüyor ve bu dünya ekonomisi için önemli bir durum çünkü Çin pazarı oldukça geniş ve ülkenin kalabalık nüfusu da düşünüldüğünde oldukça kritik.