Tesla'nın meşhur Autopilot'u, artık çok daha iyi. Zaten alanının en iyisi olan Autopilot'u geliştiren Tesla, adeta "Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu." diyor.

Tesla, uzun zamandır büyük bir Autopilot güncellemesi üzerinde çalışıyor. Bu büyük güncellemeden önce yayınlanan bir güncelleme sonucu, Autopilot hatırı sayılır bir ilerleme kaydetti. Elon Musk'ın geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda "şimdiye kadar herhangi bir tüketici ürününün en gelişmiş yapay sinir ağı" olarak nitelendirilen Autopilot, tam otonom sürüşe doğru adım adım ilerliyor.

Tesla'nın Autopilot sisteminin sebep olduğu iddia edilen birkaç trafik kazasından sonra Tesla, 2016 yılında Autopilot'un sensörlerini aldığı Mobileye adlı şirketle tüm bağlarını koparmıştı. Bu gelişmenin ardından kendi donanımlarını üreten Tesla, Autopilot teknolojisine büyük yatırım yapıyor. Bu hafta yayınlanan bir güncelleme sonucu kullanıcılar, Autopilot'un 'daha iyi' hâle getirilmiş olduğunun farkına vardı.

Şerit algılama ve virajlı yollardaki performansı gözle görülür biçimde iyileşen Autopilot özelliği, Tesla kullanıcıları tarafından videoya alındı. Paylaşılan videolarda kusursuz çalışan Autopilot, Tesla'nın en güçlü silahlarından biri. Videoların ilkinde, çok dar bir köprüden geçen Model X'i izleyeceksiniz.

Bir diğer video ise, dar ve virajlı bir yolda kolayca Autopilot ile giden Model S'i bizlere gösteriyor.

Bu videoda ise, yine oldukça virajlı bir yolda giden bir Tesla'yı izleyeceksiniz.

Son olarak bu videoda yine aynı şekilde virajlı bir yolda giden Tesla'yı izleyeceksiniz.

Tesla'nın Autopilot sistemine getirdiği bu güncellemeyle Tesla araçları, ülkemizde kullanılmaya biraz daha müsait hâle geliyor. Tesla'nın otonom araç konusunda çalışmaları hız kesmezken, diğer markalar ise bu konuda Tesla'yı örnek almalı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Kendinizi Tesla'nın Autopilot'una emanet eder miydiniz?