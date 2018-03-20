The Sims’in Geliştiricisi Yeni Bir Oyun Üzerinde Çalışıyor

Son oyunundan 10 yıl sonra Will Wright, Proxi adlı bir mobil oyun projesi üzerinde çalışmaya başladı.

Daha önce SimCity, The Sims ve Spore oyunlarının arkasındaki yaratıcılardan biri olan Will Wright, oyun sektörü için oldukça iddialı bir isim. Bu saymış olduğum oyunlar çıktıkları yıllarda herkesin beğenisini toplamış ve saatlerce oynamasına neden olmuştu. Bu kadar başarılı fikirlere sahip bir geliştiricinin 10 yıl sonra sektöre tekrar döneceği oyunsa ister istemez bende büyük bir merak uyandırdı.

Proxi’nin duyuru videosuna göre, oyuncular için farklı yapay zekalar yaratılacak ve bunların daha da geliştirilmesi istenecek. Wright ve Lauren Elliot tarafından kurulan küçük bir stüdyo olan Gallium Artists stüdyosunda Proxi, bu yılın amiral gemisi telefonları ve ileride çıkacak olanlar için geliştiriliyor.

Proxi, kodlama ve mantık yoluyla yapay zeka oluşturmak yerine, kodları öykülerden alan yapısıyla herkesin yapay zeka oluşturmasına olanak tanıyacak. Oyunun çıkış fikri oldukça görkemli olsa da, henüz neye benzeyeceğiyle ilgili net bir açıklama yapılmadı. Son olarak ünlü geliştirici Wright ekiplerine katılmak isteyen kişiler için 3D modelleme yarışması düzenleyeceğini duyurdu. Yarışmanın ayrıntılarına buradaki linkten bakabilirsiniz.