Türk İnsanının Sürücüsüz Araçlara Tepkisini Gösteren Şaka!

İstanbulluların otonom araçlara nasıl tepki vereceğini görmek isteyen Quick Sigorta, 1 Nisan için eğlenceli bir şaka hazırladı.

Geleceğin otomobillerinin otonom ve elektrikli olacağını söylemek artık mümkün. Peki bugün sokağa çıktığınızda bir sürücüsüz araç ile karşılaşsanız tepkiniz ne olurdu? Quick Sigorta, İstanbul halkının sürüsüz araçlara nasıl tepki vereceğini görmek için eğlenceli bir 1 Nisan şakası hazırladı.

Şaka kapsamında sürücüye bir ‘otomobil koltuğu’ kostümü giydirildi ve otomobilin dört bir yanına ‘şoförsüz araç’ yazıları yapıştırıldı. Araçta bir sürücü olmadığını(!) görenler merak içinde aracın içini incelemeye başladı. Pek çok kişi ‘sürücüsüz’ araca hayranlıkla baksa da onları bekleyen kötü bir sürpriz vardı.

5. seviye otonom araçlar henüz günlük kullanım için uygun değiller ve yalnızca test amaçlı olarak şirketler tarafından yollara çıkarılıyorlar. Fakat önümüzdeki 3-5 yıllık süreçte sürücülü araçlardan çok daha güvenli şekilde yollarda ilerleyen sürücüsüz araçlar görmemiz pek de sürpriz olmaz.