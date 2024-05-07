Kedilerin o küçük kafalarının içinden neler geçtiğini, hangi duyguları hissettiklerini hepimiz düşünmüşüzdür. Biz insan gözüyle her şeyi anlamasak da yapay zekâ bunu yapabilir! Nasıl olduğunu anlatalım.

Yuvalarımızı paylaştığımız kedilerimiz hakkında artık her şeyi bildiğimizi sanıyoruz fakat yanılıyoruz. O derin bakışlarının ve yüz ifadelerinin ardında birçok duyguyu saklıyorlar. Bu saklama ise yapay zekâ işin içine girince kayboluyor.

Yapılan bir araştırma; kedilerin acısının/ağrısının yüz ifadelerinden tespit edilebildiğini ortaya çıkarmasının yanı sıra 276 farklı yüz ifadesi yapabildiklerini de buldu. Yapay zekâ ile yürütülen araştırmanın derinliklerine inelim ve patili dostlarımızı biraz daha iyi tanıyalım!

Yapay zekâ araştırmacıları ve veterinerler, ortak bir çalışma yaptı.

Araştırmacılar, bir veteriner kliniğinde tedavi gören kedileri kullanarak yüz ifadelerini yapay zekâ ile değerlendirip acı duyup duymadıklarını test etmek için masaya oturdular ve iki makine öğrenimi algoritması oluşturdular.

Bir algoritma; kulakları, gözleri ve ağzı içeren 48 noktayı kullanarak yüz kası kasılma miktarına baktı. Diğer algoritma ise tüm yüzü kas kasılmalarını derin bir analize aldı. Yapay zekâ, %77 oranında doğru tahminlerde bulunuyordu! Ayrıca kedilerin 276 farklı yüz ifadesi yapabildiği de ortaya çıkmıştı.

Günümüzdeki yöntemler, kedilerin duygularını almak için yeterli değil.

Veteriner hekimler, kedilerin ağrılarını/acılarını, bir hayvanın yüz ifadeleri ile davranışlarını titizlikle incelemeyi gerektiren karmaşık testlerle ölçüyor. Bu testler her ne kadar bilimsel olarak doğrulanmış olsalar da genellikle hekimlerin öznel değerlendirmesine dayanıyor ve epey fazla zaman alıyor.

Bu yüzden yapay zekâ tabanlı bir teknolojinin kullanılması, insan gözünden çok daha fazlasına erişerek harika işler çıkarabilir.

Bu teknoloji, kedi sahipleri ve veterinerler için umut vadediyor.

Bilgisayar bilimci Anna Zamansky ve Hannover Veterinerlik Üniversitesinden Holger Volk hem veterinerlerin hem de kedi sahiplerinin acıyı tespit etmek için fotoğraf çekmelerine olanak tanıyacak bir mobil uygulama geliştirmeyi planlıyor.

Buna ek olarak hem kedilerin duygusal yaşamlarına dair daha derin bilgiler elde etmeyi ve diğer hayvan türlerini de kapsayacak şekilde araştırmayı genişletmeyi hedefliyorlar.

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