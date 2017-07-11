Ubuntu, Windows 10 İçin İndirilebilir Duruma Geldi!

Ubuntu'yu neredeyse bir uygulama indirecek kadar kolay birkaç adımla Windows Mağaza'dan indirebileceksiniz.

Dünya üzerindeki bilgisayarlara baktığımızda en çok kullanılan işletim sisteminin Windows olduğunu söyleyebiliriz. Karşısındaki rakiplere baktığımızda ise MacOS ve Ubuntu’yu görüyoruz. MacOS’a ulaşmak için illaki bir Apple cihazı almanız gerekiyor, ancak Ubuntu için işler öyle değil. Açık kaynak kodlu yapısı sayesinde sistem yöneticileri için kullanılan Ubuntu, genel olarak kurumsal alanlarda tercih ediliyor.

Tüm bu rekabete rağmen Microsoft’un geçen sene Windows 10’da Ubuntu’ya yerel destek sağlaması herkesi şaşırtmıştı. Herkes tarafından övgü alan Microsoft, bugün bu adımını biraz daha ileriye taşıyarak Ubuntu’yu Windows mağazasına taşıdı. Artık Linux OS kurmak istediğinizde bir uygulama indirir gibi indirebileceksiniz.

Gerekli Adımlar

Tabi bu işletim sistemini almak için birkaç adımdan geçmeniz gerekiyor. Öncelikle Windows Insider programına katılmalısınız. Windows 10’un beta sürümü olarak görebileceğiniz bu program olmadan Ubuntu’yu Windows 10 üzerinden kuramıyorsunuz. Insider programına katılmaya karar verdiyseniz buraya tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz. Ayrıca ayarlardan “Linux(Beta) için Windows Alt sistem” ayarını açmanız gerekiyor. Bunun için başlat bölümüne “Windows özelliklerini aç veya kapat” yazmanız, daha sonrasında Linux(Beta) için Windows Alt Sistem ayarını açmanız gerekiyor. Tüm bu adımlara buradan ulaşabilirsiniz.

Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra Microsoft Mağaza’ya girerek Ubuntu işletim sistemini indirebilir ve bilgisayarınızda açıp kapamak zorunda kalmadan iki işletim sistemini aynı anda çalıştırabilirsiniz.

Önemli Kullanım Alanı

Flash Bellek, Sabit Disk gibi depolama alanlarına bulaşan virüsleri Ubuntu ile temizleyebilirsiniz. Virüsler genelde Windows’a özel olarak çıkar. Windows’ta uygulamalar “.exe” dosyaları olarak çalıştığı için ve bu uzantı yalnızca Windows işletim sistemlerinde çalışır. Bu yüzden de Ubuntu’ya girdiğinizde, virüsü normal bir dosya olarak görebilir ve rahatlıkla silebilirsiniz.