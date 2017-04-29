Ünlü Tarihçilerin Söylediği 8 Büyük Yalan!

Bazı tarih derslerinden tutun da dizi ve filmler tarihi yalanlarla dolu. İşte popüler tarihçilerin söylediği 8 büyük yalan!

“Tarihten ders çıkarmayı bilmeyen, düştüğü hataları yinelemeye mahkumdur” sözü, bize tarihin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Tarihi olaylar hakkındaki ilk algımız, çoğunlukla popüler kültürde film ve diziler sayesinde oluyor. Peki ya bu kanallardan öğrendiğimiz tarih yanlış ise? İşte popüler tarihçilerin söylediği 8 büyük yalan!

1- Helen Keller

Helen Keller’ın bebeklik çağından itibaren kör ve sağır olmasına rağmen kendi kendine okuma yazma öğrenmesi takdire şayan bir durum. Ancak bu, onun en büyük başarısı değil. Birçok tarih dersinde onun yalnızca bu azmi anlatılıyor. Ancak Keller’ın esas başarısı okuma yazma öğrendikten sonra 64 yıl boyunca, kurduğu dernekle engellilerin durumlarını dünyaya başarılı bir şekilde anlatmasıdır. Bu sayede günümüzde böyle bir bilinç oluşabildi.

2- Vahşi Batı

Film ve dizilere göre vahşi batı; kovboyların sürekli olarak çatıştığı, her gün kızıl derililerle savaşılan ve sürekli banka soyulan bir yerdi, ancak işin aslı böyle değil. O dönemlerde vahşi batıda silah kontrolü çok sıkıydı. Aslına bakılırsa 19. yüzyılın son 40 yılında sadece 8 adet banka soyulabilmişti.

3- Albert Einstein

Birçok yerde Einstein’ın çocuk ve ilkokul yıllarında çok tembel ve okulda başarısız olduğu lanse edilir. Ancak işin aslı tam tersidir. Einstein çocukken de çok yetenekliydi ve bu nedenle okul ona sıkıcı geliyordu. Sonuç olarak ailesi Einstein’a ileri düzeyde kitaplar aldı. Einstein ise birçok bilgiyi buradan öğrendi.

4- Paul Revere

ABD’nin bağımsızlık temalı filmlerinde sürekli “İngilizler geliyor, İngilizler geliyor!” şeklinde gösterilen tarihi karakter Paul Revere, aslında hayatında hiç bunu yapmadı. Çünkü eğer bunu yapsaydı, bölgedeki İngiliz askerlerinin dikkati onun üzerinde toplanacaktı. Bu tarihi bir uydurmadır.

5- Thomas Edisson

Ampulü ilk icat eden kişi, Thomas Edisson değildir. Aslında 1800 yılında Alexander Volta isimli İtalyan kaşif doğrudan elektrik üretmeyi buldu. Bu buluş üzerine İngiliz kaşif Humphry Davy, “Elektronik Ark Lambası” olarak bilinen ilk ampulü icat etmştir.

6- Pocahontas

Hepimiz çizgi film karakteri Pocahontas’ın İngiliz göçmen John Smith’e nasıl aşık olduğunu biliriz. Ancak gerçek Pocahontas’ın hayatı pek de çizgi filmdeki gibi değil. Pocahontas, ona verilen bir lakap. Gerçek ismi Matohaka’ydı. John Smith, Matohaka’yı 17 yaşında kaçırarak İngiltere’ye götürdü ve John Rolfe isimli zengin bir adama sattı. Pocahontas bu adamla evlendi ve ilk çocuğunu doğurduktan sonra 21 yaşında öldü.

7- Abraham Lincoln

ABD’de köleliği kaldıran kişi olarak bilinen Lincoln, aslında pek de bilindiği gibi biri değildi. Hatta kendi eliyle yazdığı mektupta “Eğer ABD’yi bölünmeden tutabilseydim, köleliği hiç kaldırmazdım” ifadeleri mevcut. Lincoln, ABD İç Savaşı’nın bitmesi gereği köleliği kaldırdı.

8- Christoper Columbus

Aslında ABD’yi ilk keşfeden Columbus değildi. Antik Yunan döneminden beri Dünya’nın yuvarlak olduğu biliniyordu. Ayrıca Kuzey Amerika’ya ilk yerleşmelerin Vikingler tarafından yapıldığı biliniyor. Ancak Columbus, bir kaşiften ziyade bir fatih idi. Amerika’daki yerli halkla savaştı, onların altınlarını çaldı ve üstelik onları köleleştirdi. Aslında Amerika’ya zengin olmak için gitmişti. Ayrıca ABD ile ilgili şöyle bir keşifte daha bulunuldu, dikkatinizi çekeceğini düşünüyorum.