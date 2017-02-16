Verizon, Yahoo'ya Ödeyeceği Miktarı Düşürdü

Yahoo'nun yine hacklenmesinin ardından Verizon, verdiği teklifi düşürdü.

Verizon, Yahoo’ya vereceği fiyatı düşürdü. Geçtiğimiz sene Yahoo’yu alacağını açıklayan Verizon, 4,8 milyar dolara satın almayı düşünmüştü. Fakat satın alma henüz gerçekleşmedi ve Yahoo, zaman için de birkaç büyük badire anlattı. Bünyesinde büyük açıklar keşfedildi, hacklendi. Geçtiğimiz birkaç sene öncesinde de Yahoo’dan bildiğiniz üzere bir milyar hesap bilgileri çalınmıştı.

Fakat Verizon’un Yahoo’yu satın almak istemesi, kullanıcılarından dolayı değil, reklam ve video işleri için almak istiyor. Ancak fiyatın 4,8 milyar dolar gibi yüksek bir tutar olmasında kullanıcı kitlesinin de etkisi vardı. Şimdi son gelen raporlara göreyse bu fiyat, Verizon tarafından 250 milyon dolar eksiltildi.

Uzun zamandır reklam şirketlerinin peşinden koşan Verizon, birkaç şirketi aldı bile. Bunların içinde AOL dahi bulunuyor. Bu şirketin alınma sebebi ise video içeriklerinin iyi kalitede olmasıydı. AOL ayrıca Engadget, TechCrunch gibi ünlü oluşumların da sahibiydi. Tabii ki Yahoo ve AOL, Google kadar büyük bir reklam sağlayamayacak olsa da ikisini birleştirdiğimizde gayet büyük bir rakip oluşuyor.

Verizon’un Yahoo’ya verdiği teklifin 4,5 milyar dolara düşmesi bekleniyor. Neredeyse 10 senedir aktif olmayan sistem için Verizon, Yahoo’nun çok kullanıcı kaybettiğini de göz önüne aldığında, tutarda daha aşağı da düşebilir.