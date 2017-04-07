Cortana'nın elinin değmediği yer kalmadı. Sanal asistan, şimdi de Windows 10 kurmanız için yardımcı olacak.

Bilgisayara Windows kurmak aslında çok kolay bir işlem olmasına rağmen, özellikle taşıdığı risklerden dolayı bir dönem korkulu rüyalarımız olabiliyordu.

Windows 10 ile birlikte bilgisayarlara kolaylıkla format atmaya başladık ve boşu boşuna koskoca kasaları sokup teknik servislere format atmaya götürmemeye başladık.

Windows 10 Creators Update ile birlikte bundan sonra arkanıza yaslanıp PC’nizi yapılandırabileceksiniz. Windows 10 kurulumunu yalnızca sesli komutlarla yapmak mümkün. Üstelik bunu birçok haberde adını duyduğunuz kişisel asistan Cortana ile yapabileceksiniz. Microsoft’un dijital asistanı, Windows 10 kullanıcılarının Wi-Fi ağlarına yardımcı olacak ve Microsoft hesabınıza oturum açmanıza çalışacak.

Cortana, Microsoft tarafından geliştirilmiş Windows 10’a özel bir dijital asistan. Creators Update güncellemesi ile hayatımıza giren Cortana, istenirse kapatılabilir ve işlemlerinizi her zaman bildiğiniz gibi fare ve klavye komutları ile yapabilirsiniz, açıkçası çok güzel bir seçenek olmuş. İşletim sistemine aşık olan bir adamın hayatına odaklandığımız “Her” isimli filmi izlediyseniz, Cortana’nın ileride hayatımıza nasıl etkileri bulunacağını az çok tahmin edebilirsiniz. Filmdeki işletim sistemine ses veren Scarlett Johansson’u Cortana ya da başka bir yapay zekaya ses vermesi için tutmaları çok hoş olurdu.

Cortana’nın şu anda Türkçe dil desteğinin bulunmadığını söylemem gerekiyor. Ayrıca Cortana'yı kullanmak için bölgeyi de değiştirmeniz gerekiyor. Popülaritesine göre ileride Türkçe dil desteğinin de geleceğini tahmin ediyorum.