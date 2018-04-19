Microsoft, yapay zeka desteğiyle çeviri yapabilen ve ihtiyacınız olan dil paketlerini indirerek çevrimdışı kullanıma olanak tanıyan Microsoft Translator özelliğini duyurdu.

İnternet dünyasında Google Translate gibi pek çok çeviri uygulaması bulunuyor. Normalde bunlardan biri olarak hizmet veren Microsoft Translator, internet bağlantınız olduğu sürece en uygun çeviriyi sizlere sunmaya çalışıyor. Şirket, şimdi de çeviri hizmetini bir adım yukarı taşıyacak. Eğer mobil veriye erişim imkanınız yoksa, Microsoft’un çevrimdışı dil paketlerini önceden indirerek yapay zeka destekli Microsoft Translator’dan yardım almaya devam edebilirsiniz.

Şu anda Android, iOS ve Amazon Fire cihazlarında yer alan bu yeni sistem, kullanıcılara kaliteli çeviriler sağlamanın yanında dil paketlerini de olabildiğine sıkıştırıp boyutunu yarıya kadar indiriyor. Yeni bir ülkeyi ziyaret ettiğinizde ve internete erişim imkanınızın kalmadığı durumlarda önceden indirdiğiniz dil paketleri hayatınızı kurtarabilir.

Çevrimdışı çeviri hizmeti ilk başta bazı Android cihazlarında yapay zeka yongalarını geliştirmek için başlatıldı. Microsoft, daha sonrasında ise diğer cihazlar için de uygulamayı optimize etmeyi başardı. Yapay zeka yeteneğine sahip çevrimdışı çeviri paketleri dilini bilmediğiniz bir ülkeye gittiğinizde hayatınızı kurtarabilir. Örneğin İngilizce ve Türkçe dil paketlerini telefonunuza indirdiğinizde, cihazınız internete bağlı olmasa dahi bu iki dil arasında anlık çeviriler yapabilirsiniz.

Yapay zekaların gelişmesi ile algoritma mantığı da değişmeye başladı. Günümüzde pek çok program yapay zekalara emanet edilerek daha hızlı ve doğru çalışması sağlanıyor.