Yerli otomobili yapacak şirketlerden üçü belli oldu. Ortaya çıkan bilgilere göre Anadolu Grubu, BMC ve Vestel konsorsiyumunu göreceğiz.

Dün yaptığımız bir haberde yerli otomobili yapacak isimlerin perşembe günü, yani yarın açıklanacağını söylemiştik. Toplamda 4 şirketin yerli otomobil için ortak proje yürütecekleri açıklandı. Herkes heyecanla perşembe günü Beştepe’de düzenlenecek konferansı beklerken, sürpriz bir şekilde ortaklaşa çalışacak dört firmanın üçü belli oldu.

Ortaya çıkan bilgilere göre Türkiye’nin yeni otomobilini Anadolu Grubu, BMC ve Vestel üretecek. Dünya Gazetesi’nin yaptığı haberde TOBB’un organize ettiği proje kapsamında dörtlü bir konsorsiyum kurulmuştu.

Bu dört firmadan üçünün ortaya çıkmasıyla birlikte akıllardaki soru işaretlerinin de çoğu giderildi. Bu şirketler tahminen belirli görevleri üstlenerek ortak bir araç çıkaracaklar. Bilinen şirketlerin özelliklerine bakmamız gerekirse,

Anadolu Grubu

1960’lı yıllarda kamyonet üretimi ile faaliyetlerine başlayan şirket, Isuzu Motors Limited ve Itochu ortaklığıyla hafif kamyon, kamyonet, otobüs ve pick-up gibi ticari araçlar üretiyor. Bu süreçte pek çok otomobil firmasıyla ortaklık kuran Anadolu Grubu, bundan sonra ağırlığını yerli üretim araçlarına verecek.

Vestel

4’lü konsorsiumun bir diğer ismi Vestel. Araç teknolojisine yeni yeni adım atmaya hazırlanan Vestel, 1994’ten beri Zorlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket. Aracın teknolojik cihazlarını üretmesi beklenen Vestel’in konfor ve tasarım açısından büyük katkı sağlaması bekleniyor.

BMC

Günlük hayatımızda sık sık rastladığımız yerli marka BMC, kamyon, hafriyat araçları, otobüsler ve benzeri araçlar imal ediyor. BMC’nin yüzde 50’si Katar Silahlı Kuvvetleri Endüstri Komitesi’ne ait. Diğer yüzde 50’si ise Ethem Sancak, Talip Öztürk ve Ahmet Öztürk’e ait. Firma İzmir’de 200 bin metrekarelik fabrikada, birbirinden farklı araçlar, yedek parça, döküm parçaları ve motorlar üretiyor. Bu ürünler 80’den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Yerli araç için devletin Sakarya’dan geniş bir araziyi BMC’ye hibe edeceği düşünülüyor.

Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde düzenlenecek konferansta bütün bilgiler açıklanacak. Açıkçası, ülkemizin birlik olarak böyle projelere destek verdiğini görmek herkesi sevindiriyor. Yerli araç sektörü, işsizliği de büyük ölçüde azaltacak ve insanlara yeni ekmek kapısı olacaktır.