Zombili Açık Dünya Oyunu Days Gone, Yakında PS4'te

Sony, Days Gone adlı aksiyon/macera oyunu için kesin bir tarih vermese de oyunun en fazla 1 yıl içinde çıkacağını doğruladı.

PS4 tarafından çıkacak Days Gone, bir aksiyon ve macera oyunu olacak. SIE Bend tarafından geliştirilen oyundaki baş kahraman Deacon St. John, bir ödül avcısı ve hayatta kalmaya çalışıyor. Oyunun neredeyse tamamı insanları öldüren yahut onları evrimleştiren zombilerden oluşuyor. Oyun zaman olaraksa zombilerin dünyayı işgal etmesinden sonraki iki yıl içerisinde geçiyor. Oyuncular hikaye boyunca zorlu görevlerle mücadele etmek zorunda kalacak ve oyunda birçok çeşit silah bulunacak. Gizli görevler de bulunduran oyun, dinamik bir gece gündüz döngüsüyle birlikte geliyor.

Coğrafi koşulları da içine dahil eden oyunda sert çöllerde kar tepelerinde ve çayırlarda hayatta kalmaya çalışacaksınız. Geliştiriciler hazırlıkları tamamlamak için tüm hızla çalışmalarını sürdürüyorlar. PS4 hayranları ise oyun için oldukça heyecanlı.

Oyunun yönetmeni Jess Roff ve yaratıcı yönetmen John Garvin. Sony, kesin bir tarih vermese de Days Gone'un 2018 yahut 2019'da piyasaya çıkacağını söylüyor.