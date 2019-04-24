10 Dakika Boyunca Ölü Kalan Adam Ne Gördüğünü Anlattı

İnsanlığın en çok merak ettiği sorulardan biri olan “Ölümden sonra ne oluyor?” sorusuna, 10 dakika boyunca ölü kalan bir adam cevap verdi.

Ölünce insanlara ne olduğuyla ilgili pek çok teori ve inanç var. Bazıları ölünce her şeyin sona erdiğini düşünüyor, bazıları ise bir çeşit ölümden sonraki hayata. Bazı toplumlarda ise öldükten sonra hayata geri dönüldüğü inancı yaygın.

Herkesin kendi inancı ve fikri olsa da, 21 yaşındaki bir Reddit kullanıcısı bu konudaki görüşlerini ‘tecrübesine’ dayandırabiliyor. Luongscrim adlı kullanıcı diğer kullanıcılardan gelen sorulara cevap verdi. Luongscrim, 3 Temmuz 2017’de kalp krizi geçirdi ve klinik olarak öldü.

Tabii ki herkesin aklına gelen ilk soru ölüyken ne gördüğü oldu. Kullanıcının cevabı ise basitti: Hiçlik.

Öldükten sonra tanrılarla, ruhlarla, ölmüş akrabalarla, anılarla, düşüncelerle hatta karanlıkla bile karşılaşmadığını söyleyen kullanıcı, yaşadığı şeyi hiçlik olarak adlandırıyor. Bilinicinin bazen olduğunu, bazen olmadığını söyleyen Luongscrim, orada saatler geçirmiş gibi hissettiğini belirtiyor.

Yine de herhangi bir ölüm sonrası yaşam emaresi görmemiş olması kullanıcıyı hayattan sonra yaşam olmadığına inandırmamış. Belki de kendisinin hazır olmadığını söyleyen genç, durumun sebebinin insan zihninin sonra gelecek olan şeyi algılayamaması da olabileceğini söylüyor.

Reddit kullanıcısı bu tecrübeden sonra hayata daha farklı bir gözle bakmaya başladığını ve hayatta önemli olan şeylere odaklandığını söylüyor. Genç kullanıcının ilginç bir deneyim yaşadığı kesin.