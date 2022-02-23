TCMB, yeni 100 TL ve 50 TL'lik banknotlar oluşturdu. Bugün itibarıyla piyasaya sürülecek yeni paralar, öncekilerden biraz farklı olacak. Yeni banknotlarda TCMB'deki yeni yöneticilere ait imzalar var.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) ait bir duyuru metni yer aldı. Bu duyuru metninde 50 ve 100 TL'lik banknotlarla ilgili önemli bir bilgi yer aldı. Yapılan açıklamalarda 5. tertip 50 ve 100 TL'lik bankotların piyasaya sürüleceği, tasarımlarının 4. tertip ile aynı olacağı ve banknotlardaki imzaların TCMB'deki yeni yöneticilere ait olacağı ifade edildi.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre banknotların üzerinde yer alan imzalar TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na ek olarak, 100 TL'deki imzalardan bir tanesi Başkan Yardımcısı Mustafa Duman'a ve 50 TL'deki imzalardan bir tanesi ise Başkan Yardımcısı Taha Çakmak'a ait olacak.

TCMB'nin duyurusu şu şekilde:

1211 sayılı Kanun'un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu V. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlar 23 Şubat 2022 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III. ve IV. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlara kıyasla, V. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte;

100 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Mustafa Duman ,

, 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Taha Çakmak'a ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III. ve IV. tertipleriyle tamamen aynıdır.

I., II., III., IV. ve V. tertip banknotlar birlikte tedavül edecektir.

TCMB, bugün itibarıyla tedavüle girecek 100 TL ve 50 TL'lik banknotlara ait görüntüleri resmi internet sitesinde henüz yayınlamadı.