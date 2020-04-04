106 Yaşındaki Adam, Koronavirüsü Yenen En Yaşlı Kişi Oldu

İran'ın Kum kentinde yer alan Furkani Hastanesi'nde tedavi gören 106 yaşındaki bir hasta, 14 günlük tedavinin ardından koronavirüsü yendi. Tedavinin ardından taburcu edilen adam, koronavirüsü yenen en yaşlı kişi olarak nitelendirildi.

2019 yılının sonlarında doğru Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, tüm dünyada etkilerini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle konakçı olduğu yaşlı insanlara büyük ölçüde zarar vermesiyle bilinen virüs, bu noktada yaşı ilerlemiş pek çok insanın hayatını kaybetmesine yol açıyor.

Hâl böyleyken ülkemizde de 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulanarak bu vatandaşların virüsle olası teması en aza indiriliyor. Bu yaş grubu büyük oranda risk altındayken ümit verici haberler de gelmiyor değil.

106 yaşındaki adamın, koronavirüsü yenen en yaşlı kişi olduğu düşünülüyor:

İran’ın koronavirüs salgınından en çok etkilenen şehirlerinden biri olan Kum’dan gelen haberde, 106 yaşında koronavirüse yakalanan bir adamın iyileştiği bildirildi. 14 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına geri kavuşan 106 yaşındaki hasta, böylelikle koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu.

Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 106 yaşındaki hastanın 14 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildiğine yer verildi. Açıklamada tedavi sürecine ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmese de 106 yaşında bir hastanın sağlığını geri kazanması ümit verici olarak nitelendirildi.

Yaşlılar da virüsü yenebiliyor:

İran, koronavirüs salgınında en büyük risk grubunu oluşturan 80 yaş ve üzerindeki hastaların da virüsü yenebileceğini defalarca kez gösterdi. Bu noktada geçtiğimiz günlerde Simnan eyaletinde yaşayan 103 yaşında bir kadının, Bem kentinde yaşayan 91 yaşında bir hastanın ve yine Kum kentinde yaşayan 90 yaşındaki bir başka kadının daha koronavirüsü yenmeyi başardığı açıklanmıştı.

İran’da açıklanan en güncel verilere göre koronavirüs nedeniyle 134 kişi daha hayatını kaybetti. Bununla birlikte ülke genelinde toplam ölüm sayısı 3.452’ye ulaşırken virüsle enfekte olduğu bildirilen kişi sayısıysa 55.743’e ulaşmış durumda. Ayrıca ülke genelinde şu ana kadar hastalığa yakalanıp iyileşmiş 19.736 kişi bulunuyor.