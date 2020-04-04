Bakan Selçuk, Koronavirüs Ödemelerinin Artırıldığını Açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı. Her hasta için hastanelere 660 lira verileceğini duyuran Bakan Selçuk, geri ödemelerin de 2 katına çıktığını belirtti. Ayrıca, immün plazma tedavisi hakkında da bilgiler verdi.

Türkiye, koronavirüs vakaları arttıkça önlemlerini sıkılaştırmaya ve konuyla alakalı düzenlemeler yapmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu doğrultuda Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yeni düzenlemeler yapıldığını açıkladı. Yapılan yeni düzenlemeler, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yeni yapılan düzenlemeler hakkında konuşan Selçuk, koronavirüs tedavisinde doktorların kullandığı koruyucu ekipmanların pahalı olduğunu ve bu ekipmanların ücretlerinin geri ödeneceğini açıkladı. Bununla birlikte her koronavirüs tanısı konan hasta için de 660 lira ödeyerek hastanelere destek olacaklarını da belirtti. Normalde karşılanmayan yoğun bakım hizmetlerinin de geri ödeneceğini söyleyen Bakan Selçuk, ayrıca yoğun bakım tedavi ücretlerinin 2 katına çıktığını belirtti.

Bakan Selçuk: İmmün plazma tedavisi ülkemizde de uygulanacak

Koronavirüsün net bir tedavisi henüz yok ancak yoğun bakımda bazı ilaçlar kullanılıyor. Selçuk, kullanılan bu ilaçların da geri ödeneceğini açıkladı. Bakan, yaptığı konuşmada ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nün bu hastalığa karşı en çok önerdiği tedavi yöntemlerinden biri olan immün plazma tedavisinin de altını çizdi.

Bu tedavi yönteminde koronavirüsü atlatan hastanın serumundan alınan antikorlar, koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılıyor ve başarı oranı diğer yöntemlere göre biraz daha yüksek oluyor. Bu yöntemin Türkiye'de de uygulanacağını açıklayan Zehra Zümrüt Selçuk, bu tedavinin de karşılama kapsamına gireceğini vurguladı.

Bu alanda alınan kararlar bu şekildeyken, dün alınan kararlara göre 20 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın halihazırda bulunan sokağa çıkma yasağı da devam ederken yeni kararlarla birlikte yalnızca 20-65 yaş arası vatandaşlarımız sokağa çıkabilecek. Bunun dışında büyükşehirlere ve Zonguldak iline araç giriş çıkışları durduruldu. Ayrıca pazar ve market gibi toplu yerlerde maskesiz gezilmesi de yine dün açıklanan tedbirler kapsamında yasaklanmıştı.