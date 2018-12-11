Geçen ay Çin'de duyurulan Nubia Red Magic Mars'ın, İngiltere ve Avrupa'da da satışa çıkacağı ortaya çıktı.

ZTE'nin oldukça ümitli olduğu Nubia Red Magic Mars, Çin'de tanıtılmasının ardından kullanıcılar tarafından oldukça beğenilmişti. Bunun ardından ZTE, akıllı telefonunu, İngiltere ve Avrupa'da da piyasaya süreceğini duyurdu ve hatta bunun için e-mail adresinizi girip, cihaz Avrupa'da satışa çıktığınızda bildirim almanızı sağlayan bir internet sitesi bile oluşturdu.

Oyunculara yönelik tasarlanan ZTE Nubia Red Magic Mars; 6 inçlik, 1080x2160 çözünürlüğünde, 18:9 en-boy oranında, %78.3 gibi düşük bir ekran-gövde oranında LTPS IPS LCD ekrana sahip iken gücünü ise Qualcomm'un Snapdragon 845 işlemcisinden alıyor. Cihazın farklı fiyatlarda; 64GB depolama ve 6GB RAM, 128GB depolama ve 8GB RAM, 256GB depolama ve 10GB RAM olmak üzere 3 farklı varyasyonu bulunuyor.

ZTE'nin Nubia Red Magic Mars için oluşturduğu internet sitesinden edindiğimiz bilgilere göre ZTE'nin alt markası Nubia, yakın zamanda akıllı telefonunu İngiltere'de ve Avrupa'da piyasaya sürecek. Cihazın İngiltere ve Avrupa versiyonlarının Çin'dekinden farklı olup olmayacağı ise merak konusu.