Apple, M3 iPad Air'in yanı sıra daha uygun fiyatlı 11. nesil iPad'i tanıttı.

Apple, bugün gerçekleştirdiği duyuru ile birlikte M3 iPad Air'in yanı sıra A16 çip ile gelen yeni 11. nesil iPad'i tanıttı.

M3 iPad Air ile birlikte gelen 11. nesil iPad, artık iki kat daha fazla başlangıç depolama alanına ve daha güçlü bir A16 çipe sahip. Kullanıcılar 11. nesil iPad ile daha hızlı bir deneyim yaşarken pil ömründe de önemli bir artışa sahip olacak.

11. nesil iPad'de Apple Intelligence desteği olmayacak

Yeni iPad, önceki nesline kıyasla %30 daha hızlı, A13 Bionic çip kullanan eski modellere göre ise %50’ye varan performans artışı sağlıyor. Üstelik Apple’a göre bu model, popüler Android tabletlerden altı kat daha hızlı çalışıyor.

Asıl sorun ise A16 çip her ne kadar güçlü bir çip olsa da A18 öncesi çipler Apple Intelligence desteğine sahip olmadığı için 11. nesil iPad de yapay zekâ özelliklerinden yoksun durumda.

11. nesil iPad Türkiye fiyatı

Model WiFi WiFi + Cellular 11. nesil iPad 128 GB 16.999 TL 24.499 TL 11. nesil iPad 256 GB 21.999 TL 29.499 TL 11. nesil iPad 512 GB 31.999 TL 39.499 TL

Yeni iPad, mavi, pembe, sarı ve gümüş olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle satışa çıkıyor.

Tıpkı M3 iPad Air gibi an itibarıyla ön siparişe açılan 11. nesil iPad, 12 Mart’ta kullanıcılara ulaşmaya başlayacak.