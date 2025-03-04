Apple, merakla beklenen yeni M3 işlemcili iPad Air'i tanıttı. Yeni iPad Air yapay zekâ desteği ve birçok yenilikle geliyor.

Apple, M3 çipine sahip yeni iPad Air modelini duyurdu. Performans ve taşınabilirliği bir araya getiren bu yeni model; özellikle öğrenciler, profesyoneller ve içerik üreticileri için önemli yenilikler sunuyor.

Apple, iPad Air serisini bu yeni modelle birlikte daha güçlü hâle getirirken, yapay zekâ destekli teknolojilerin de her kesimden kullanıcı tarafından ulaşılabilir olmasını istiyor.

Önceki iPad Air'lere göre ne kadar hızlı?

Yeni iPad Air, Apple’ın en güncel çipi M3 ile geliyor. M1 çipli önceki modele kıyasla iki kat, A14 Bionic çipli eski versiyona göre ise tam 3,5 kat daha hızlı.

10 çekirdekli GPU ve MetalFX teknolojisi sayesinde oyunlar daha akıcı, grafikler de daha etkileyici. Ayrıca donanım hızlandırmalı ışın izleme teknolojisi ile daha gerçekçi gölgelendirme ve yansıma efektleri de kullanıcıları bekliyor.

11 inç ve 13 inç seçenekleriyle geliyor

Bu yıl Apple, iPad Air’i ilk kez 11 inç ve 13 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla piyasaya sürüyor.

Büyük ekran seçeneği özellikle sanatçılar, video editörleri ve çoklu görev kullanan profesyoneller için geniş bir çalışma alanı sağlıyor.

Yeni Magic Keyboard neler sunuyor?

Yeni Magic Keyboard, daha geniş bir trackpad ve işlev tuşlarıyla geliyor. Haptik geri bildirim sunan trackpad kullanım deneyimini geliştirirken, işlev tuşları sayesinde ekran parlaklığı ve ses ayarları daha hızlı kontrol edilebiliyor.

Yeni iPad Air, Apple Pencil Pro ve Apple Pencil (USB-C) ile uyumlu olacak. Yeni Magic Keyboard'ın Türkiye fiyatı ise 11.499 TL'den başlıyor.

Yeni iPadOS 18 ile daha akıllı

Yeni iPad Air, Apple’ın en yeni işletim sistemi iPadOS 18 ile birlikte geliyor.

Yapay zekâ destekli üretkenlik araçları, gelişmiş özelleştirme seçenekleri ve Apple Intelligence teknolojilerinin yanı sıra Siri’nin daha akıllı hâle gelmesi, gelişmiş metin tahmini ve görsel düzenleme özellikleri gibi sayısız yapay zekâ özelliği kullanıcıları bekliyor.

M3 iPad Air Türkiye fiyatı

Apple yeni iPad Air ve Magic Keyboard için bugünden itibaren ön siparişleri almaya başladı. Teslimatlar ve mağaza satışları ise 12 Mart'ta başlayacak.

Model WiFi WiFi + Cellular M3 iPad Air 11 inç 128 GB 29.999 TL 37.499 TL M3 iPad Air 11 inç 256 GB 34.999 TL 42.499 TL M3 iPad Air 11 inç 512 GB 44.999 TL 52.499 TL M3 iPad Air 11 inç 1 TB 54.999 TL 62.499 TL M3 iPAd Air 13 inç 128 GB 39.999 TL 47.499 TL M3 iPAd Air 13 inç 256 GB 44.999 TL 52.499 TL M3 iPAd Air 13 inç 512 GB 54.999 TL 62.499 TL M3 iPAd Air 13 inç 1 TB 64.999 TL 72.499 TL

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