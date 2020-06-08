Dünya genelinde geliştiriciler Apple’ın 22 Haziran’da gerçekleşmesi beklenen Geliştirici Konferansı’nı beklerken bir yandan bir grup genç programcı teknoloji devi tarafından düzenlenen ilk kodlama yarışmasının kazananı olmayı bekliyor. 12 yaşındaki Jacob da onlardan biri. Detaylara gelin birlikte bakalım.

The Swift Student Challange olarak adlandırılan yarışma, Apple’ın 5 yıl önce tanıttığı Swift isimli programlama dili üzerine düzenlenen bir etkinlik. Yarışma, Apple tarafından 2016 yılında tanıtılan ve yeni başlayanlar için kodlamanın temellerini öğreten Swift Playgrounds isimli uygulamayı temel alıyor. Yarışmada katılımcılardan; oldukça karmaşık bir labirent düzeneğinde, avatarlarını seçtikleri programlama konseptine uygun olarak hareket ettirmeleri bekleniyor. Bu aşamayı geçer geçmez çocuklar, Swift uygulamasını kullanarak kendi mini projelerini oluşturabiliyorlar.

Hong Kong’da bulunan Renaissance College öğrencilerinden 12 yaşındaki Jacob Prohaska ise Apple’ın düzenlediği bu yeni yarışmanın en genç katılımcısı. Dungeons & Dragons tutkunu olan hırslı genç, kendi oyunlarını geliştirmekten çok zevk aldığını ve hep bu oyunları dijital platforma taşımanın bir yolunu aradığını ifade ediyor. Durum böyle olunca Playgrounds’un Jacob için bir dönüm noktası olduğunu söyleyebiliriz. Henüz 3. sınıfa giderken Swift Playgrounds uygulaması ile tanıştığını ifade eden genç, uygulamayı kullanmaktan son derece zevk aldığını ve platformda bulunan farklı özellikleri denerken oldukça eğlendiğini de sözlerine ekliyor.

12 yaşındaki genç, yarışma için günlerce hazırlandı:

Aslına bakarsanız Playgrounds üzerinde yer alan seviyelerle çalışmak oldukça büyük bir sabır ve konsantrasyon gerektiriyor ki bu da Fortnite ya da Minecraft oynanan zamanlar dışında küçük çocuklarda görülmesi son derece zor bir şey. Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, kendisinden daha önce hiç denemediği bir aşama üzerinde çalışması istenen Jacob, deyim yerindeyse herkesi kendine hayran bırakıyor. Yaklaşık 10 dakika boyunca önündeki bulmacaya odaklanan gencin geliştirdiği yol haritasını paylaşarak herkesi bir kez daha şaşırttığını söyleyebiliriz.

Daha önce de belirttiğimiz üzere oldukça büyük bir sabır ve konsantrasyon bu gerektiren bu platform için Jacob, yarışma duyurusunu gördüğü andan itibaren birçok gün saatlerce uygulama üzerinden kodlama alıştırmaları yaptığını belirtiyor. Birçok kez başarısızlıkla sonuçlanan çalışmalarına rağmen hiçbir zaman pes etmediğini belirten 12 yaşındaki genç, büyük emekler harcayarak uğraştığı projenin sonuçlarını görüyor olmanın sevincini yaşadığını söylüyor. 16 Haziran tarihinde sonuçları açıklanması beklenen yarışma için özel bir eğitmenden kodlama dersleri de alan 12 yaşındaki Jacob’ın yarışmada iyi sonuç elde etmesini umuyoruz.

Dünya genelindeki ve ülkemizdeki çocuklara yönelik verilen kodlama eğitimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.