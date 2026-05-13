Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise büyük oyunları kapsayan yeni bir indirim dönemi olan "Üst Düzey Tasarruflar" indirimleri başlamış durumda.
Üst Düzey Tasarruflar indirimleri kapsamında PlayStation'ın özel oyunları dâhil olmak üzere büyük indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.
PlayStation 'Üst Düzey Tasarruflar' indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|WWE 2K26
|2.900 TL
|2.175 TL (-%25)
|Forza Horizon 5
|1.541 TL
|924,60 TL (-%40)
|Grand Theft Auto V: Premium Edition ve Büyük Beyaz Köpekbalığı Kartı Paketi
|1.599 TL
|719,55 TL (-%55)
|STAR WARS Battlefront II
|136,27 TL
|34,06 TL (-%75)
|Rust
|2.149 TL
|1.181,95 TL (-%45)
|Palworld
|1.015 TL
|761,25 TL (-%25)
|Avatar: Frontiers of Pandora
|1.049 TL
|681,85 TL (-%35)
|Jurassic World Evolution 3
|2.099 TL
|1.679,20 TL (-%20)
|Kingdom Come: Deliverance II
|2.499 TL
|1.249,50 TL (-%50)
|Sea of Thieves
|999 TL
|349,65 TL (-%65)
|Among Us
|139 TL
|83,40 TL (-%40)
|Grounded
|1.399 TL
|699,50 TL (-%50)
|UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
|2.149 TL
|859,60 TL (-%60)
|The Crew Motorfest
|1.249 TL
|249,80 TL (-%80)
|Horizon Forbidden West
|1.749 TL
|1.049,40 TL (-%40)
|Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
|1.749 TL
|699,60 TL (-%60)
|Age of Empires IV: Anniversary Edition
|999 TL
|649,35 TL (-%35)
|Car Dealer Simulator
|1.031 TL
|927,90 TL (-%10)
|Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic
|1.749 TL
|874,50 TL (-%50)
|Sackboy: Büyük Macera
|3.249 TL
|1.072,17 TL (-%67)
PlayStation 'Üst Düzey Tasarruflar' indirimlerinde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.