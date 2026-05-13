PlayStation Store'da 'Üst Düzey Tasarruflar' indirimleri başladı. Kampanya kapsamında birçok büyük ve önemli oyunda indirimler sunuluyor.

Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise büyük oyunları kapsayan yeni bir indirim dönemi olan "Üst Düzey Tasarruflar" indirimleri başlamış durumda.

Üst Düzey Tasarruflar indirimleri kapsamında PlayStation'ın özel oyunları dâhil olmak üzere büyük indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.

PlayStation 'Üst Düzey Tasarruflar' indirimleri

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı WWE 2K26 2.900 TL 2.175 TL (-%25) Forza Horizon 5 1.541 TL 924,60 TL (-%40) Grand Theft Auto V: Premium Edition ve Büyük Beyaz Köpekbalığı Kartı Paketi 1.599 TL 719,55 TL (-%55) STAR WARS Battlefront II 136,27 TL 34,06 TL (-%75) Rust 2.149 TL 1.181,95 TL (-%45) Palworld 1.015 TL 761,25 TL (-%25) Avatar: Frontiers of Pandora 1.049 TL 681,85 TL (-%35) Jurassic World Evolution 3 2.099 TL 1.679,20 TL (-%20) Kingdom Come: Deliverance II 2.499 TL 1.249,50 TL (-%50) Sea of Thieves 999 TL 349,65 TL (-%65) Among Us 139 TL 83,40 TL (-%40) Grounded 1.399 TL 699,50 TL (-%50) UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 2.149 TL 859,60 TL (-%60) The Crew Motorfest 1.249 TL 249,80 TL (-%80) Horizon Forbidden West 1.749 TL 1.049,40 TL (-%40) Crash Bandicoot N. Sane Trilogy 1.749 TL 699,60 TL (-%60) Age of Empires IV: Anniversary Edition 999 TL 649,35 TL (-%35) Car Dealer Simulator 1.031 TL 927,90 TL (-%10) Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic 1.749 TL 874,50 TL (-%50) Sackboy: Büyük Macera 3.249 TL 1.072,17 TL (-%67)

PlayStation 'Üst Düzey Tasarruflar' indirimlerinde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.