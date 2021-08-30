15 Yaş ve Üzeri Kişilerin Tütün Kullanım Oranı Açıklandı

2019 yılında yöneltilen bir soru önergesini yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 31,4'ünün ara sıra ya da her gün tütün ürünü kullandığını açıkladı. Fahrettin Koca'ya göre 2019 yılında 87 bin 188 kişi, tütün ürünü kullanımı nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mecliste yöneltilen bir soru önergesini yanıtladı. Türkiye'deki tütün kullanımı gerçeğiyle ilgili olan bu soru önergesi, 15 yaş ve üzeri nüfusta tütün kullanımının yüzde 31,4'e yükseldiğini gözler önüne seriyor. 2019 yılında tütün kullanımı nedeniyle yaşanan ölüm sayısı ise 87 bin 188 olarak tahmin ediliyor.

Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre Türkiye, tütün kullanımı konusunda 48 Avrupa ülkesi arasında 22. sırada yer alıyor. Bu bağlamda; Dünya Sağlık Örgütü'nün 2019 yılına ilişkin "Avrupa Tütün Kullanım Trendi Raporu"na atıfta bulunan Bakan Koca, tütün kullanımının yıllık toplam maliyetinin 1,4 trilyon dolar olduğunu, Türkiye'nin bu devasa bütçe içerisindeki yerinin ise en az 50 milyar TL olduğunu belirtiyor. Bu maliyetlerden kast edilen şeyin tütün kullanımı nedeniyle yaşanan sağlık sorunlarına yönelik harcamalar ve hastalıklar ile ölümler nedeniyle oluşan iş gücü kayıplarından oluştuğunu belirtelim.

Bakan Koca'nın yanıtladığı soru önergesinde öne çıkan cevaplar şöyle

Türkiye Sağlık Araştırması verilerine göre ülkemizde 15 yaş ve üzeri nüfusta her gün ve ara sıra tütün ürünü kullanım oranı yüzde 31,4'tür. Ülkemizde 2019 yılında meydana gelen 435 bin 941 ölümün 87 bin 188’inin tütüne atfedilen hastalıklar sebebiyle meydana geldiği tahmin edilmektedir. Bu veriler doğrultusunda Türkiye, 48 Avrupa ülkesi içerisinde 22. sıradadır.

Tütün ürünü kullanımı; başta kanserler olmak üzere, solunum sistemi hastalıkları, dolaşım sistemi hastalıkları, serebro-vasküler olay (inme), sindirim sistemi hastalıkları, kas-iskelet sistemi hastalıkları, alzheimer hastalığı gibi nörolojik hastalıklara, infertilite (kısırlık), erken menapoz gibi üreme sistemi sorunlarına sebep olmaktadır. Bununla birlikte Ulusal Hastalık Yükü 2017 Araştırması verilerine göre ülkemizde; en önemli risk faktörlerinin başında tütün kullanımı olan ve erken ölüme sebep olan hastalıklar arasında sırasıyla; iskemikkalp hastalıkları, inme, akciğer kanseri, KOAH, alzheimer hastalığı ve hipertansif kalp hastalıkları yer almaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Tütün Kullanım Trendi 2019 Raporu verilerine göre tüm dünyada tütün ürünü kullanımının sebep olduğu sağlık hizmeti harcamaları ve iş gücü kayıplarının yıllık maliyeti 1,4 trilyon dolardır. Dünya Sağlık Örgütü ile Bakanlığımız iş birliğinde hazırlanan, Türkiye’de Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü İçin Yatırım Gerekçeleri 2018 Raporu verilerine göre; ülkemizde sadece kalp damar hastalıkları, kanserler ve kronik solunum sistemi hastalıkları gibi en büyük risk faktörü tütün ürünü kullanımı olan hastalıklara yönelik tedavi giderleri, iş gücü kayıpları ve erken ölümlere ilişkin yıllık harcamalarının bile, 50 milyar TL’den fazla olduğu tahmin edilmektedir.