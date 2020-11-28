Marvel's Avengers Beklentilerin Altında Sattı

Japonya merkezli video oyun geliştiricisi ve yayıncı Square Enix, süper kahraman oyunu Marvel's Avengers'ın beklentilerin altında sattığını doğruladı. Şirketin yatırımcılarla paylaştığı açıklamada satışların geliştirme maliyetlerini telafi edemediğinden bahsedildi.

Geçtiğimiz haftalarda Marvel's Avengers'ın Square Enix'in beklentilerinin çok altında sattığı ve bu durumun da firma için hayal kırıklığı yaratan bir mali çeyreğe neden olduğu yönünde söylentiler ortaya çıkmıştı. Hatta şirketin oyun bölümü, Marvel’s Avengers’ın beklentilerin altında kalan satış performansı nedeniyle geçtiğimiz mali çeyrekte zarar bildirdiği de söyleniyordu.

Şimdiyse Square Enix'in yatırımcılarla paylaştığı açıklamanın resmi kopyası, oyunun düşük performans gösterdiğini doğruladı. Paylaşılan bilgilendirme metninin bir bölümünde satışların geliştirme maliyetlerini telafi edemediği ve HD Games alt segmentinin işletme zararı bildirdiği, mali yılın ikinci yarısında satışları artırmak ve ilk satışları telafi etmek için bol miktarda ek içerik sunulmasının planlandığı belirtildi.

Marvel's Avengers, hedeflenenin %60'ına ulaştı:

Square Enix, geçtiğimiz eylül ayının sonunda sona eren mali çeyrekte yaklaşık 67 milyon dolar zarar bildirmişti. Finansal raporda Marvel's Avengers'ın satış rakamlarından bahsedilmese de analist David Gibson'a göre oyun, hedefin yalnızca %60'ına ulaşabildi. Oyunun üretim maliyetinin ise 100 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Marvel's Avengers, önümüzdeki günlerde bol miktarda ek içerikle desteklenmeye devam edecek. Oyunun ayrıca önümüzdeki yıl içerisinde PlayStation 5 ve Xbox Series X I S konsollarında performans geliştirmeleriyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Marvel's Avengers'a eklenecek yeni içeriklerden de bahsedecek olursak yakın zamanda yeni bir DLC geleceği ve Kate Bishop'ı oyuna ekleyeceği biliniyor. Bununla birlikte Clint Barton karakterinin de 2021 yılında çıkacağı söyleniyor. Tüm bu yeni eklentiler ve içerikler, oyunun satışlarını artırarak Square Enix'in geliştirme maliyetlerini çıkarmasına yardımcı olacaktır.