Samsung, dün gerçekleştirmiş olduğu bir etkinlik ile 2021 model TV serilerini, oyuncu monitörünü ve ses sistemini duyurdu. Samsung, yeni ürünleriyle özellikle pandemi nedeniyle kapalı olan sinema salonlarının yerini doldurmayı hedefliyor.

Dün “Unbox & Discover” adında yeni bir etkinlik gerçekleştiren Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2021 yılında tüketicilerin beğenisine sunacağı yeni akıllı TV’lerini, monitörünü ve ses sistemini duyurdu. Samsung, daha çok Micro LED, Neo QLED ve Lifestyle TV serileri ile konuşulacak olsa da yeni Odyssey Gaming monitörlerinin de pek çok oyunsever tarafından tercih edileceğini tahmin etmek zor değil.

2018 yılında tanıtılan The Wall adlı devasa ekran ile ilk kez karşımıza çıkan Samsung Micro LED teknolojisi, nihayet geleneksel TV tasarımına uygun halde küçültülebilmiş durumda. Mart ayının sonlarında satışa sunulacak olan yeni Samsung Micro LED TV’ler, ilk başta 99 inç ve 110 inçlik iki ayrı ekran boyutuna, yılın ilerleyen sürecinde ise 88 inç ve 76 inçlik daha küçük ekran boyutlarına sahip olacak.

Samsung, 2021 model TV'leri ile üst düzey görüntü kalitesi vadediyor

Neo Quantum işlemci ve yeni Quantum Mini LED teknolojisi ile dikkat çeken yeni nesil Samsung Neo QLED TV’ler, 50 inç ekran boyutunda tüketicilerin karşısına çıkacak. Ayrıca Samsung Neo QLED TV’lerin 65 inç, 75 inç ve 85 inçlik versiyonları da bulunacak. 50 inçlik modelin yalnızca 4K çözünürlüklü versiyonu bulunurken büyük ekranlı modellerde 8K çözünürlük de bulunacak.

Frame TV ve Lifestyle TV serilerini de güncelleyen Samsung, 2020 modellerinde 500 MB olan fotoğraf depolama alanını 2021 modellerinde 6 GB’a kadar yükseltmiş durumda. Bu da yeni nesil TV’lerin UHD kalitede 1.200 kadar fotoğraf saklayabileceği anlamına geliyor. 55 inç, 65 inç ve 75 inç ekran boyutlarına sahip olan TV’lerin kalınlığı ise 24,9 mm’ye kadar düşürülmüş durumda. Ayrıca Terrace TV serisi de 75 inçlik yeni bir Full Sun modeli ile güncellenmiş durumda.

Samsung Odyssey G9, bir oyuncu monitöründen beklentinizi değiştirecek

Samsung’un yeni Odyssey G9 kavisli oyuncu monitörü, Quantum MiniLED ekran teknolojisiyle daha iyi bir deneyim sunacak şekilde geliştirilmiş durumda. Samsung ayrıca üzerinde yazım, çizim işlemleri yapılabilen 75 inçlik dijital bir beyaz tahta olan Interactive Display FLIP’i de duyurdu.

Samsung, yeni nesil TV’leriyle birlikte sinema deneyimini evlere taşımayı vadeden yeni ses sistemini de duyurdu. 11.1.4 kanallı yeni Samsung Q950A ses sistemi, 3D ses deneyimi sunabilmek adına Samsung TV’lerden gelen sesi senkronize eden Q-Symphony ses teknolojisini de destekliyor.