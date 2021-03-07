Her sene film endüstrisinde dünyanın enlerini seçen Akademi Ödülleri'nin belki de en önemli kategorisi olan En İyi Film Oscar'ını kazanan filmleri merak ediyor musunuz? Bugün sizlere son 10 yılda bu kategoride başarı elde etmiş 10 filmi listeleyeceğiz.

Dünyanın en prestijli film ödüllerinden biri olan Akademi Ödülleri, her sene pek çok filme ödül veriyor. Bu ödüller arasında en önemlisi ise "En İyi Film" ödülü diyebiliriz. Oscar Ödülleri olarak da bilinen Akademi Ödülleri'nde başarıya ulaşmak isteyen film yapımcıları, bunun için geniş bütçeler ayırabiliyor.

Bugün sizlere son 10 yılda Akademi Ödülleri'nde "En İyi Film" Oscar’ını almış 10 filmi listeleyeceğiz. Her sene, bir önceki senenin en iyi filmini seçen bu özel ödül töreni, kaliteli film izlemek isteyenler için de güzel bir seçki oluşturuyor. Hazırsanız listemize başlayalım.

Akademi Ödülleri'nde son 10 yılda En İyi Film Oscar'ını kazanmış 10 film

Parazit - Parasite

Yeşil Rehber - Green Book

Suyun Sesi - The Shape of Water

Ay Işığı - Moonlight

Spotlight

Birdman

12 Yıllık Esaret - 12 Years a Slave

Argo

Artist

Zoraki Kral - The King's Speech

2019: Parazit (Parasite)

Vizyon tarihi: 30 Mayıs 2019

Tür: Komedi, Dram, Gerilim

Oyuncular: Kang-ho Song, Lee Sun-kyun, Yeo-jeong Cho

Yönetmen: Bong Joon Ho

IMDB puanı: 8,5

Bir kara komedi filmi olan Parazit, yoksul bir ailenin zengin bir ailenin evinde hizmetçi olarak başlaması üzerine kapitalizmi ve aile ilişkilerini konu alıyor. Film, üstünlük mücadelesi veren aileleri kendi tarzıyla izleyiciye sunuyor.

2018: Yeşil Rehber (Green Book)

Vizyon tarihi: 16 Kasım 2018

Tür: Biyografi, Komedi, Dram

Oyuncular: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini

Yönetmen: Peter Farrelly

IMDB puanı: 8,3

Yeşil Rehber, ünlü bir piyanist ve konser turu için onun şoförlüğünü yapan Tony'nin hikayesini anlatıyor. Afro-Amerikalı bir piyanist olan Dr. Don Shirley'in dönemin ABD'sinde güvenli bir şekilde yolculuk yapması için şoförü Tony, "The Green Book" isimli rehber kitabından yararlanır. Bu iki isim yolculuklarında ırkçılıkla karşılaştıkları kadar nezaketli insanlarla da yolları kesişir.

2017: Suyun Sesi (The Shape of Water)

Vizyon tarihi: 8 Aralık 2017

Tür: Macera, Dram, Fantezi

Oyuncular: Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon

Yönetmen: Guillermo del Toro

IMDB puanı: 7,3

Soğuk savaş döneminin ABD'sinde geçen bu film, gizli ve yüksek güvenlikli bir devlet laboratuvarında temizlikçi olarak çalışan Elisa'nın bakış açısıyla çarpıcı bir hikaye sunuyor. Bu laboratuvarda suda hapsedilen insansı bir yaratığın acımasız deneylerde kullanıldığını fark eden Elisa, bu kişiyle iletişim kurmaya başlar.

2016: Ay Işığı (Moonlight)

Vizyon tarihi: 18 Kasım 2016

Tür: Dram

Oyuncular: Mahershala Ali, Naomie Harris, Trevante Rhodes

Yönetmen: Barry Jenkins

IMDB puanı: 7,4

Ay Işığı, genç siyahi bir adam olan Chriron'un çocukluğundan yetişkinliğe kadar olan yaşam mücadelesini anlatıyor. Miami'nin arka sokaklarında hayata tutunma çabası veren Chiron'un hayatının 3 ayrı dönemini ve bu süreçte karakterlerle olan iletişimini izliyoruz.

2015: Spotlight

Vizyon tarihi: 20 Kasım 2015

Tür: Biyografi, Suç, Dram

Oyuncular: Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams

Yönetmen: Tom McCarthy

IMDB puanı: 8,1

Taciz olaylarıyla suçlanan bir kilisenin kendini aklama çabasını izlediğimiz Spothlight'ta bu tacizi aydınlatmaya çalışan Boston Globe gazetesinin yazarlarını görüyoruz. 30 yıl boyunca düzinelerce çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan yerel bir rahip hakkında ortaya çıkarılan bulgular, filmi son yıllarda çıkan en çarpıcı filmlerden biri yapıyor.

2014: Birdman

Vizyon tarihi: 13 Kasım 2014

Tür: Komedi, Dram

Oyuncular: Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton

Yönetmen: Alejandro G. Iñárritu

IMDB puanı: 7,7

Tam ismi "Birdman veya Cahilliğin Umulmayan Erdemi" olan bu yapım, bir dönemin "Birdman" isimli ünlü süper kahraman filmleri serisiyle ünlenen ve sonra kayda değer bir şey yapamamış oyuncu Riggan Thompson'ın şansını Broadway'de denemeye karar vermesini bizlere gösteriyor.

2013: 12 Yıllık Esaret (12 Years a Slave)

Vizyon tarihi: 8 Kasım 2013

Tür: Biyografi, Dram, Tarih

Oyuncular: Chiwetel Ejiofor, Michael Kenneth Williams, Michael Fassbender

Yönetmen: Steve McQueen

IMDB puanı: 8,1

12 Yıllık Esaret, 1840'lı yılların ABD'sinde kaybettiği özgürlüğünü geri kazanmaya çalışan siyahi bir adamın hikayesini anlatıyor. Öncesinde ailesiyle birlikte yaşayan özgür ve mutlu bir adam olan Solomon Northub, kaçırılıp köle yapıldıktan sonra özgürlük için mücadele etmeye başlar.

2012: Operasyon: Argo (Argo)

Vizyon tarihi: 11 Ekim 2012

Tür: Biyografi, Dram, Gerilim

Oyuncular: Ben Affleck, Bryan Cranston, John Goodman

Yönetmen: Ben Affleck

IMDB puanı: 7,7

1979 yılında İran Şahının devrildiği günlerde militanlar, Amerikan Büyükelçilik binasına girip 52 ABD vatandaşını rehin alır. Bu kişilerden 6'sı ise buradan kaçmayı başarıp Kanada Büyükelçiliğine sığınır. Filmde, hayatları hala risk altında olan bu 6 kişiyi kurtarmak isteyen CIA uzmanı Tony Mendez'in riskli planını görüyoruz.

2011: Artist (The Artist)

Vizyon tarihi: 12 Ekim 2011

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Oyuncular: Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman

Yönetmen: Michel Hazanavicius

IMDB puanı: 7,9

The Artist, sinemaya "sesin" gelmediği 1920'li dönemlere saygı duruşunda bulunan bir film. Tamamen sessiz bir şekilde çekilen film, eski dönemlere dönmek için siyah-beyaz ve 22 kare formatında çekildi.

2010: Zoraki Kral (The King's Speech)

Vizyon tarihi: 16 Aralık 2010

Tür: Biyografi, Dram, Tarih

Oyuncular: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter

Yönetmen: Tom Hooper

IMDB puanı: 8,0

Oscar ödüllerinde tam 12 dalda aday olan ve "En İyi Film", "En İyi Yönetmen" gibi önemli dallar da dahil 4 farklı dalda ödül alan Zoraki Kral, İngiliz Kraliyet ailesinden VI. George'un kekemeliğini yenmesini anlatan bir dönem filmi. Özellikle dönemi izleyiciye çok iyi bir şekilde aktarmayı başaran Zoraki Kral, döneminin en iyi filmleri arasında kabul ediliyor.