Marvel Başkanı Kevin Feige, WandaVision ile ilgili verdiği bir röportajda Deadpool 3 hakkında da açıklamalarda bulundu. Feige, Deadpool 3'ün MCU'da geçeceğini resmen onayladı.

İlk olarak 2016 yılında Ryan Reynolds'ın yoğun çabalarıyla vizyona yaş sınırıyla birlikte giren Deadpool, çıkar çıkmaz yankı uyandırmayı başarmıştı. 58 milyon dolar gibi bir bütçeye sahip olan film, R-rated yaş sınırlandırmasına rağmen 758 milyon dolar gelir elde etmiş ve 20th Century Fox'un yüzünü güldürmüştü.

2 yıl aradan sonra gelen Deadpool 2, bu sefer bütçesini 2 katına çıkarmış ve 785 milyon dolar gelir elde etmişti. Filmin dağıtımcısı 20th Century Fox'un Disney tarafından satın alınması sonrası Deadpool'un akıbetinin ne olacağı da hayranlar tarafından merak edilmeye başlanmıştı. Marvel'ın en yetkili ağzından Deadpool ile ilgili sevindiren haber geldi.

Deadpool 3, MCU'da yer alacak ve R-rated olacak

Geçtiğimiz ay sizlere Marvel'ın yeni dizi ve filmlerinin yayın tarihlerinden bahsetmiştik. Deadpool 3, henüz o kadar yakın değil ne yazık ki ancak haberler sevindirici. Kevin Feige, verdiği bir röportajda Deadpool 3 ile ilgili açıklamalarda bulundu ve Deadpool 3'ün Marvel Sinematik Evreni'nin bir parçası olacağını resmen onayladı.

Marvel filmleri genellikle aile dostu içeriklere sahip olsa da Deadpool bu konuda bir istisna olacak. İlk iki filmi R-rated olarak listelenen yapım, MCU'da da R-rated olarak yoluna devam edecek. Feige, ayrıca filmin senaryosunun Lizzie Molyneux-Loeglin ve Wendy Molyneux tarafından yazıldığını, Ryan Reynolds'ın da senaryoyu denetlediğini söyledi.

Peki, Deadpool 3'ün ne zaman hayranlara sunulacağı belli mi? Açıkçası şu an böyle bir bilgi bulunmuyor ve filmin çekimlerinin de 2022'den önce olması beklenmiyor. Dolayısıyla Deadpool 3'ü görmek için biraz daha beklememiz gerekecek. Ancak Deadpool'un artık MCU'nun bir parçası olduğunu düşünecek olursak belki de bir filmde cameo olarak görebiliriz.

Tabii Deadpool gibi bir karakterin filminin bu sene ülkemizde de faaliyete başlayacağı tahmin edilen Disney+'ta yer alıp almayacağını da bu sayede görmüş olacağız. Disney+'ta yayınlanacağı açıklanan Marvel ve Star Wars dizilerine baktığımızda aile dostu imajının korunmaya devam edebileceğini söyleyebiliriz. Bakalım Deadpool 3 bir istisna olacak mı?