Harry Potter serisinde sevilen canlılardan biri olan Şahgaga hakkında özellikle filmlerde çok fazla bilgi edinemiyoruz. Özellikle bazı kilit noktalarda parmağı olan bu sihirli canlını bilinmeyenlerini gelin birlikte öğrenelim.

Harry Potter serisi, neredeyse çoğumuzun hayalgücünün gelişmesinde büyük rol oynayan serilerden biri. Her karakterin gelişmelerine tanıklık ettiğimiz seride insanların dışında da birçok canlı bulunuyor. Bu canlılardan en sevilenlerden biri de Şahgaga. Yazımızın geri kalanını Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filmini izlememiş olanlar , sürpriz kaçırmaması açısından önermiyoruz.

İlk kez Harry Potter ve Azkaban Tutsağı’nda karşımıza çıkan Şahgaga, aslında bir tür hipogrif. Hikayelerde normalde gayet sakin ve kişisine göre sevecen davranan Şahgaga, kışkırtmalarına dayanamayıp Draco Malfoy’a saldırdıktan sonra haksız bir ölüm cezasına çarptırılıyor. Şahgaga’nın ölüm cezasına karar veren komite üyelerinin çoğu, Draco Malfoy’un babası Lucius Malfoy’un kararını izleyerek oylarını kullandılar.

Ölüm cezasından Harry Potter ve Hermonie Granger’ın çabaları ve Hermonie’nin zaman döndürücüsü sayesinde kurtarılan Şahgaga, idamdan kurtulunca Sirius Black ile yaşamaya başladı. Seride yer aldığı ilk film dışında çok fazla rastlayamadığımız sevilen yaratık Şahgaga hakkında bildiklerimiz sadece yukarıdakiler değil. Biz de Şahgaga hakkında bilinmeyenleri sizler için ele aldık.

Sirius Black’e oda arkadaşı

Adaletsiz ölüm cezasından kaçtıktan sonra Şahgaga’yı en son Sirius Black ile daha güvenli yerlere uçarken gördük. Filmlerde bir daha görmediğimiz Şahgaga, kitaplarda birkaç yerde daha karşımıza çıktı. Hatta Şahgaga’nın Sirius Black’in annesinin odasında yeni bir eve sahip olduğunu görebiliyoruz.

Sirius'un ölümünden önce Voldemort tarafından yem olarak kullanıldı

Kitapta anlatılanlara göre Arthur Weasley’nin bakanlıktaki olaydan sonra yaralanmasının ardından Harry, Voldemort’a gittikçe daha da kin beslemeye başladı. Böylece Voldemort, Harry’nin bu kinini kullanabilecekti. Hatta Harry'yi Gizemler Dairesi'ne yönlendirmek için geriye kalan tek aile üyesi olan Sirius’un işkence gördüğü sahte bir senaryo hazırladı.

Bu planın bir kısmı; Şahgaga’yı yaralamasını da içeriyordu. Böylece Harry, Sirius’la iletişim halinde olması gerekirken başka bir şeyle meşgul olabilecekti meşgul oldu. Bu olaylar zinciri ne yazık ki Sirius’un ölümüne yol açmıştı. Ancak filmlerde, bu bölümlerde Şahgaga'yı hiç görmedik.

Yeni sahibi tekrar Harry oldu:

Azkaban Tutsağı’nda ölüm cezasından kurtarılan Şahgaga, cezadan kurtulduktan sonra Sirius Black ile birlikte yaşamaya başlamıştı. Sirius’un ölümünden sonra da Şahgaga, Sirius’un vasiyetinde doğrudan Harry’ye bıraktığı birçok şeyden biri oldu. Böylece çok iyi anlaşan ikili -Şahgaga ve Harry- tekrar kavuşmuş oldu.

İsmi değiştirildi:

Şahgaga’nın Harry’yi sahibi olarak benimseyip koruması için isminin değiştirilmesi gerekti. Serinin filmlerinde 3. filmden sonra bir daha görmediğimiz hipogrifin adının değişme hikayesi kitaplarda yer alıyor. Azkaban'dan sonra Harry, Şahgaga’ya Witherwings adını veriyor.

Melez Prens kitabında Snape'i Harry'den uzaklaştırmıştı:

Melez Prens kitabında Severus Snape, Albus Dumbledore’u öldürdükten sonra öfkeden çılgına gönen Harry, Snape’i takip ediyor. Sonunda Snape’in Melez Prens olduğunu anlıyor. Kitapta yer alan bu sahnede Şahgaga, kavga sırasında Snape’i Harry’den uzaklaştırıyor ve Harry’ye olan bağlılığını yeniden kanıtlıyor. Filmlerde ise böyle bir sahne yer almıyor.

Kitaplarda Şahgaga gibi pek çok hiperogrifin olduğu söyleniyor:

Şahgaga aslında Harry Potter evrenindeki tek hipogrif değildi. Kitapta okuduğumuz kadarıyla Hagrid, aslında bir Hipogrif sürüsü yetiştiriyordu. Şahgaga da o sürüde yer alan hipogriflerden sadece biriydi. Şahgaga’yı diğer hipogriflerden ayıran ve seride bu kadar önemli yapan tek özelliği Hagrid’in ders sırasında öğrencilere göstermek için onu seçmesiydi diyebiliriz.

Şu ikonik sahne, aslında kitapta bambaşka şekilde yer alıyordu:

Harry’nin Şahgaga ile ilk kez uçtuğu sahne, kitapta o kadar da tatlı bir sahne değildi. Filmde Harry’yi ilk kez uçtuğu yaratığı oldukça ustaca kontrol ettiğini izlerken, kitapta gergin ve kafası karışmış bir şekilde resmedildiğini görüyoruz. İlk uçuşunda çok keyifli anlar yaşayan filmdeki Harry ve sarsıntılı ve gergin bir uçuş yapan kitaptaki Harry arasında oldukça büyük fark var.

Hem kitapların hem filmlerin finalindeki Hogwarts Savaşı'nda önemli bir rolü vardı:

Şahgaga aynı zamanda seride en baştan en sona gördüğümüz bütün karakterlerin iyi ya da kötü tarafta savaştığı Hogwarts Savaşı'nda savunmanın bir parçasıydı. Bu olay sırasında Şahgaga, kitapta okuduğumuz üzere düşman hattındaki Ölüm Yiyenlerin gözlerini parçalıyordu.

İkonik sahneyi bi senfoni orkestrası ile izleyebilirsiniz:

Şahgaga hakkında kitaplardan ve filmlerden öğrendiğimiz her şeyi yazımızda açıkladık. Eğer atladığımız bir bilgi varsa yorumlarda belirtebilirsiniz!