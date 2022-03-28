1915 Çanakkale Köprüsü'nden 1 Günde Geçen Araç Sayısı

Günlük 45 bin araç geçiş garantisiyle inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 27 Mart tarihinde geçen araç sayısı açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, sayıyı 6 bin olarak açıkladı ve "Zaman geldiğinde geçecektir" ifadelerini kullandı..

18 Mart Cuma günü Marmara Denizi, beşinci asma köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü’ne resmen kavuştu. 2.023 metrelik orta açıklığıyla dünya rekoru kıran köprü, 18 Mart Cuma günü gerçekleştirilen açılış töreninden itibaren 1 hafta süreyle ücretsiz bir şekilde kullanılabildi.

Yap-işlet-devret modeliyle Güney Kore - Türkiye ortaklığında inşa edilen köprü için yapılan anlaşma, imzaların atıldığı tarihten itibaren köprünün 16 yıl 2 ay 12 gün boyunca yatırımcı firmalar tarafından işletileceğini öngörüyordu. Anlaşma, aynı zamanda yatırımcı firmalara günlük 45 bin araç geçiş garantisi sağlıyordu. Bu sayının tamamlanmadığı durumdaysa geriye kalan her bir araç için geçiş ücreti, devlet kasasından şirketlere aktarılacaktı.

Günlük 45 bin geçiş garantisi verilen köprüden 6 bin araç geçti:

Türkiye’nin uzun süredir tartıştığı yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen son yapı olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçen günlük araç sayısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından bugün paylaşıldı. Bakan, “Çanakkale Köprüsü’nden o kadar araç geçer mi’ diyorlar. Zamanı geldiğinde geçecektir.” ifadelerini kullanarak sayıyı şu şekilde paylaştı:

“Dün 6.000 araç geçti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yapıldığında 15 yılın sonunda 100 bin araca ulaştı. Bugün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 220 bin araç geçiyor. Bu projeleri uzun soluklu düşünmek gerekiyor. Araç garantisi yapım maliyetinin ve üzerindeki işletme, finans ve ağır bakım maliyetlerinin toplamının geri dönüşü için bir birim araç karşılığıdır. O yüzden o araç sayılarına da takılmamak lazım. Bakın hava yollarında tamamen direkt nakit gelir akışı sağlıyoruz. Direkt nakit gelir akışı alıyoruz.”

Bakan 200 TL’lik ücretin pahalı bulunmasına da tepkiliydi:

Öte yandan Bakan, Köprü’nün 200 TL’lik geçiş ücretinin pahalı bulunmasına da tepki gösterdi:

“Somut bir şey getirin bize. Çanakkale Köprüsü'nde 177 bin ton çelik kullanıldı, çeliğin parası belli. 223 bin metreküp beton kullanıldı, onun parası belli. Denizin 45 metre altından 378 tane kazık çakıldı. Bunun da fiyatı üç aşağı beş yukarı belli. Hesaplayın getirin. Kalemler budur, karşılığı da budur. 'Çok pahalı yaptınız' desinler.

Hiçbir somut şey yok. Sadece oturdukları yerden 'bu işi pahalı yaptınız...' Kesinlikle öyle değildir. Bizim yatırım bütçelerimizin, maliyetlerimizin tamamı yaklaşık olarak Bakanlığımızdaki uzman arkadaşlarımız tarafından hazırlanmaktadır. Bunlar açık bir ihale ve yarışma sonucunda gerçekleşiyor.”