Ferrari'nin 1964 yılında ürettiği Le Mans şampiyonu 250 LM, çıkarıldığı açık artırmada rekor fiyata satıldı. İsmi açıklanmayan bir kişi, bu otomobil için tam 1,3 milyar TL ödemeyi kabul etti.

İtalyan lüks otomobil devi Ferrari'nin Le Mans yarışlarında kullanılan eşsiz bir otomobili, açık artırma ile satıldı. RM Sotheby's Müzayede Evi tarafından sürdürülen açık artırma süreci, tam 1,3 milyar liralık tutar ile sonuçlandı. 5893 şasi numaralı "250 LM" modeli, tarihin en pahalı Ferrari 250 LM'si olarak kayıtlara geçti.

Açık artırma ile 34,88 milyon euro karşılığında satılan Ferrari 250 LM, 1965 yılında gerçekleştirilen Le Mans turnuvasında şampiyon olmuştu. İlginç bir şekilde Ferrari, sonraki yıllarda Le Mans şampiyonu olamadı. Firmanın bu alandaki makûs talihi, 2023 yılına kadar sürmüştü.

İşte 1,3 milyar TL'ye satılan Ferrari 250 LM

5893 şasi numaralı Ferrari 250 LM'nin 1,3 milyar TL'ye satılmasının tek nedeni, Le Mans yarışlarındaki başarısı değil. Bu otomobil, oldukça kusursuz bir güzellikte ve mekanin aksamının tamamen orijinal durumdaydı. Otomobil, yıllar boyunca müzede sergilenmiş olması nedeniyle bu kadar iyi bir şekilde korunabilmişti.

1964 yılında üretilen Ferrari 250 LM, 3.3 litrelik V12 motor ile donatılmıştı. 320 beygir gücündeki otomobilin maksimum hızı ise 285 km/s idi. İşte bu özel otomobil, artık yeni sahibine kavuşmuş durumda. Bu arada, RM Sotheby's Müzayede Evi'nin aracı kimin aldığına ilişkin bilgi vermediğini belirtelim.