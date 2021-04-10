Super Mario Bros.'da Ulaşılması İmkansız Yeni Rekor Kırıldı

Speedrun’cıların uğrak noktası olan Super Mario Bros.’da bir oyuncu, topluluğun imkansız olarak gördüğü seviyelere inmeyi başardı ve yeni bir rekor kırdı. Rekor, oyuncunun yine kendi rekoru olan bir önceki rekordan yalnızca 282 milisaniye farkla kırıldı.

Bundan tam 36 yıl önce, 1985 yılında piyasaya sürülen Super Mario Bros., oyun dünyasına damgasını vurmasıyla efsaneleşmiş bir oyundu. Oyunun 36 yaşında olmasıysa bu oyunun kesinlikle öldüğü anlamına gelmiyor. Aksine Super Mario Bros., günümüzde halen oyuncular arasında popüler bir oyun olarak hayatına devam ediyor.

Bu ikonik oyun, son yılların yükselen trendi ‘speedrunner’ların da evi haline dönüştü. Bir oyunu en hızlı şekilde bitirmeye çalışan speedrunnerlar, Super Mario Bros.’un tamamını 5 dakikanın altında bir sürede bitirmeyi başarmışlardı. Bugünse bir oyuncu, halihazırda yeterince etkileyici olan rekor süreyi çok ufak bir farkla geçmeyi başardı.

İmkansız olarak görülen rekor kırıldı:

Nintendo Entertainment System (NES) Classic oyun konsolunda Super Mario Bros.’da rekor kırmak için yola çıkan Niftski, canlı yayın sırasında bu hedefe ulaştı. Yukarıdaki videoda tekrarını izleyebileceğiniz speedrunda oyunun tamamı 4 dakika 54 saniye 948 milisaniyede bitirildi. Bundan bir önceki rekorsa (Yine kendisi tarafından kırılmıştı.) 4 dakika 55 saniyeydi. Rekor, yalnızca 282 milisaniye farkla kırıldı.

Yeni rekor, Super Mario Bros. ve diğer tüm oyunlarda görebileceğimiz ‘Any%’ kategorisinde listelendi. Bu kategoride oyuncular, oyunda bulunan açıklardan, hatalardan ve oyundaki diğer tüm şeylerden faydalanarak oyunu en hızlı şekilde bitiriyorlar. 4 dakika 55 saniyenin altındaki herhangi bir süre, speedrun topluluklarında imkânsız olarak değerlendiriliyordu.

Super Mario Bros. speedrun rekorunun 5 dakikanın altında yeni bir rekora sahip olmasıysa tam 11 yıl sürmüştü. İlk olarak 2010 yılında kırılan 5 dakika altı rekor, 11 yılın ardından 5 saniye farkla kırılmıştı. Bu rekoru da yeniden tazeleyen Niftski’yse paylaştığı videonun açıklama kısmında ‘Burada durmayı planlamıyorum!’ ifadesine yer verdi.