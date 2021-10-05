2 Milyon Kelimelik ‘Türkiye Ansiklopedisi’ Oluşturuldu

Türk asıllı 20 yaşındaki Mısırlı bir genç, Türkiye'ye duyduğu sevgiden yola çıkarak dijital bir ansiklopedi hazırladı. Türkiye'nin ilk dijital ansiklopedisi olarak tanımlanan ansiklopedi, 2 milyonu aşkın kelime haznesiyle 14 dilde yayında.

Türk asıllı Mısırlı Abdullah Habib, yarı vatan saydığı Türkiye'ye olan sevgisi ile ülkemiz hakkında doğru bilgi kaynağı oluşturmak için dijital bir ansiklopedi hazırladı. 2 milyondan fazla kelime kapasitesi ve 14 dil seçeneğiyle Türkiye'nin ilk dijital ansiklopedisi 'Turkpidya' erişime açıldı.

Habib, projesi hakkında "Bazı akrabalarımız Kurtuluş Savaşı’na katıldı ve birçoğu Mısır'a göç etmek zorunda kaldı. Bu yüzden Türkiye'yi yarı vatan sayıyoruz. Son 4 yıldır Türkiye’de yaşıyorum ve vatandaşlık alabilmeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.

Hedefi doğru bilgi kaynağı oluşturmak:

20 yaşında öğrenci olarak Türkiye'ye gelen ve 4 yıldır burada yaşayan Habib'in çocukluğu, büyüklerinden Türk atalarını dinlemekle geçmiş. Türkiye ile ilgili yaptığı araştırmalarda birçok yanlış bilgiyle karşılaşınca, Türkiye hakkında doğru bilgi kaynağı oluşturmayı hayal etmiş. Türkiye'ye dair özgün ve doğru kaynakları yeni medya teknolojileriyle sunmak için de dijital ansiklopedi olan Turkpidya'yı kurmuş.

Ekonomi, kültür, şehir, tarih, turizm başlıklarıyla 5 kategoride içerik üretiliyor. Turkpidya'yı hazırlayan 2 kişilik ekip hızla büyüyerek 15 yazara ulaştı. 14 dilde çeviri seçeneği bulunan, 2 milyon kelime haznesine sahip dijital ansiklopedi dünyanın dört bir tarafından ilgi gördü. Abdullah Habib, Balkan, Kafkas, ABD ve Arap ülkeleri başta olmak üzere yaklaşık 200 ülkeye ulaştıklarını belirtti.

Habib, Turkpidya ekibi olarak geldiğimiz noktayla sınırlı kalmayarak, birçok yeni içerikle dijital ansiklopediye 46 dil daha eklemeyi planladıklarını söyledi. Dünya'ya Türkiye hakkında doğru bilgi ulaştıran bir platformun kurucusu olduğu için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirtti.