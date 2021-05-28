2 Yaşında 146 IQ Puanı Olan Çocuk, Dünyanın En Genç Dahisi

Sadece 2 yaşında olmasına rağmen 146 IQ'ya sahip olan Kashe, dünyanın en prestijli topluluklarından olan Mensa topluluğunun en genç üyesi oldu.

ABD’nin Los Angeles kentinde yaşayan 2 yaşındaki Kashe Quest isimli çocuk, üstün zekâsı sebebiyle dünyanın en genç Amerikan Mensa kulübü üyesi oldu. Mensa kulübü, dünyanın en büyük ve en üst düzey IQ topluluğu olarak biliniyor ve bu topluluğun üyeleri, standart bir IQ testinde en yüksek derece yapan insanların sadece %2’lik bir bölümünden oluşuyor.

Dünyanın en genç dâhisi:

Los Angeles’ta yaşayan Kashe’in Mensa topluluğunda olması pek de şaşırtıcı değil zira ABD’de ortalama IQ seviyesi 98 iken 2 yaşındaki Kashe’in IQ testi sonucu 146 çıktı. Kashe’in annesi Sukhjit Athwal ise kızının zekasıyla ilgili verdiği röportajda “Kashe’in inanılmaz hafızası, onun farklı olduğunun ilk göstergesiydi. Çok hızlı anlıyordu ve öğrenmekle çok ilgiliydi” dedi. Annesi, “Kashe’in daha 17-18 aylık olduğu zamanlarda alfabenin tamamını, sayıları, renkleri ve hatta şekilleri bile bildiğini ve tanıdığını” söyledi.

Yapılan testlere göre 2 yaşındaki Kashe, şu anda ABD’de bulunan 50 eyaletin tamamını şekil ve konumlarına kadar biliyor, işaret dilinde de 50 işareti anlıyor, 100’e kadar sayabiliyor, üstelik tüm bunlar yetmezmiş gibi periyodik tablodaki bütün elementleri de sembollerine göre ayırabiliyor.

Kashe, her ne kadar şu anda hem okumayı öğrenip hem de İspanyolca öğrenmeye hazırlanıyor olsa da annesi kızının sadece “biraz daha çok şey anlayabilen”, ailesinin farklı bir şekilde ilgilenmesi gereken ve bağırıp çağıran “iki yaşında sıradan bir çocuk” olduğunu söylüyor. Bu noktada küçük kızın annesi, “Günün sonunda o henüz yürümeye başlamış küçük bir çocuk. Yani hala onunla pazarlıklar yapıp, her şeyi yaşadığımız normal bir çocuk. Farklı olan şey ise bizim onunla iletişim kurma şeklimiz ki bu da farklı olmak zorunda çünkü o, yaşıtlarından biraz daha çok şey anlayabiliyor.” dedi.

Amerikan Mensa topluluğunun müdürü Trevor Mitchell, People dergisine yaptığı açıklamada Kashe için “olağanüstü yeni üye” ifadesini kullandı. Mitchell açıklamasında, “Onun aramızda olmasından ve üstün yetenekli gençlerin karşılaştığı kendine özgü zorluklarda ona ve ailesine yardım edebilmekten gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı..

Amerikan Mensa topluluğunun 50 binden fazla üyesi var. Kurum tahminen sadece 6 milyon Amerikalının Mensa üyeliğine seçilecek niteliklere sahip olduğunu belirtiyor.