Finans dünyasındaki en büyük problemlerden birisi olan transfer ücretleri, kripto paralar sayesinde tarihe karışabilir. Anonim bir Bitcoin kullanıcısının gerçekleştirdiği 29.999 Bitcoin’lik transfer karşılığında yalnızca 0.1 dolarlık ücret ödemesi bunun en büyük örneklerinden oldu. Zira gerçekleştirilen transfer, 200 milyon dolar değerinde.

Normal şartlarda mevcut finansal düzen içerisinde para transferi yapmak, pek çok probleme neden olabiliyor. Bankaların hafta sonu tatile girmeleri, iş günlerinde sadece mesai saatleri içerisinde para göndermeye izin vermeleri, gönderilen tutarlara karşılık olarak transfer ücretleri almaları gibi sorunlar bir türlü kalıcı olarak çözülemiyor.

Ademi merkeziyetçi bir ekonomik sistem vadeden kripto paralar, mevcut sistemdeki önemli sorunları ortadan kaldırıyorlar. Yakın zamanda bir Bitcoin kullanıcısının blok zincirine işlenen transfer işlemiyle bunu daha iyi anlıyoruz.

Blok zinciri yapısı gereği yatırımcılarının anonim olabildikleri Bitcoin dünyasında yapılan bu transferde 29.999 Bitcoin gönderimi gerçekleştirildi. Toplamda 200 milyon dolar değerinde olan bu Bitcoin’leri göndermek, söz konusu kullanıcıya 0.1 dolara mal oldu.

Özellikle bu denli yüksek tutarlardaki para transferleri, mevcut ekonomik sistemde daha büyük sorunlara yol açıyor. Bazen şirketlerin arasındaki ödemelerin gerçekleşmesi, çeşitli prosedürler bulunduğu için uzun vakit alıyor. Kripto paralarda ise işlemleri gerçekleştirmek oldukça hızlı ve rahat.

1 milyon dolarlık bir transfer ücretinin 10 bin dolara yaklaşan ücretlerle transfer edilmesi oldukça sıkıntılı bir durum. Şirketler sürekli olarak bu masraflardan kurtulmak için alternatif yollar arıyorlar. Bulunan yöntemler arasında yolsuzluk ve hortumculuk gibi yasa dışı yolları meşru kılan offshore tarzı şirket yapılanmaları da var. Kripto para dünyasının yakın gelecekte bu tarz yapılanmaları ortadan kaldırması bekleniyor.