200 MP Kameraya Sahip Samsung Galaxy S22 Ultra Konsepti

Paylaşılan yeni bir konsept tasarım, Samsung Galaxy S22 Ultra'dan neler bekleyebileceğimizi gözler önüne seriyor. Söz konusu konseptte en çok öne çıkan özellikler ise 200 MP ana kamera, düz ekran ve dahili S-Pen oluyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un gelecek yılın ilk amiral gemisi akıllı telefonu olacak Galaxy S22 ailesini tanıtmasına hala 1 yıla yakın bir süre var ancak akıllı telefon sektörünü yakından takip eden tasarımcılar, şimdiden ortaya çıkan sızıntıları dikkate alarak bir Samsung Galaxy S22 Ultra konsepti oluşturmuş durumdalar.

Daha önce piyasaya sürülen modele yakın pek çok konsept tasarım ortaya koymuş olan LetsGoDigital’in TechnizoConcept ile birlikte tasarlamış olduğu Galaxy S22 Ultra konsepti, Galaxy S serisinin bir sonraki tepe modelinden neler bekleyebileceğimize dair heyecan verici bir bakış açısı sunuyor.

200 MP’lik devasa bir kameraya sahip Galaxy S22 Ultra konsepti

Tasarımdan başlamak gerekirse; paylaşılan konsept Galaxy S22 Ultra’ya önden baktığımızda kavislerden arındırılarak tamamen düz hale gelmiş, ekrana gömülü ön kamera sayesinde herhangi bir çentik ya da ekran deliği bulunmayan gerçek uçtan uca ekran ile karşılaşıyoruz. Dahası, Galaxy S22 Ultra'da dahili S-Pen de öngörülüyor.

Galaxy S22 Ultra konseptinin arkasını çevirdiğimizde ise Galaxy S21 ailesinde olduğu gibi sol üst köşeye “sıfırlanmış” bir kamera kurulumu görüyoruz. Ancak tasarım, simetrik görünen çoklu kamera kurulumu yerine devasa bir ana kamera ve bariz bir şekilde daha küçük görünen ikincil kamera ile değiştirilmiş durumda.

Şu ana kadar ortaya çıkan söylentiler Samsung’un gelecek yıl piyasaya süreceği Galaxy S22 Ultra’da 200 MP’lik bir ana kameraya yer vereceğini ve Japon optik lens üreticisi Olympus ile iş birliği gerçekleştireceğini öne sürüyordu. Konsept, bu söylentileri dikkate alıyor ve devasa ana kameranın altında “200 MP” ve “Olympus camera” ifadelerine yer veriyor.

Açık konuşmak gerekirse Galaxy S22 Ultra konseptindeki devasa kamera modülü, cihazın estetiğine ciddi şekilde zarar veriyor. Ancak daha iyi bir fotoğraf kalitesi için daha büyük kamera sensörünün olmazsa olmaz kriter olduğunu düşünürsek bunun kabul edilebilir bir tasarım dezavantajı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca muhtemelen Samsung, Galaxy S22 Ultra’da konseptin aksine en az üçlü kamera kurulumuna yer verecektir.