2018 Model iPad Pro'nun Çıkış Tarihi ve Özellikleri

Apple, yeni iPad Pro'ları tanıtmaya yaklaşırken, cihaz hakkında yeni bilgiler açığa çıkmaya devam ediyor.

Apple'ın ay sonuna kadar düzenleyeceği lansman ile tanıtılması beklenen iPad Pro hakkında, Twitter kullanıcısı CoinCoin: "“Elbette yeni iPad'de kulaklık girişi yok. Ayrıca 5.9mm kalınlık da oldukça iyi.” söyleminde bulundu. Buradan anladığımız üzere yeni nesil iPad Pro'larda kulaklık jakı/girişi tarih oluyor ve yeni nesil iPad Pro'nun tamı tamına 5.9mm kalınlığa sahip olacağı söyleniyor.

Apple'ın gerçekleştireceği lansmanda 11 inç ve 12.9 inç olmak üzere yeni nesil iki iPad Pro tanıtması bekleniyor. İki modelinde sınırsız ekran tasarıma ve Face ID'ye sahip olacağı - yani artık iPhone X'lardaki gibi ana ekran düğmesi bulunmayacak - bildirilenler arasında.

Çin kaynaklı sitelerde ortaya çıkan bilgilere göre lansmanda aynı zamanda iPad Pro'lar için 2. nesil Apple Pencil tanıtılacak. Bunun yanında 2018 iPad Pro'ların “A12X Bionic” adlı işlemciye sahip olacağı söyleniyor. İşlemci adındaki X; Apple'ın bu yıl içerisinde lansmane ettiği iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr'ın sahip olduğu A12 Bionic işlemcinin daha da gelişmiş versiyonu olduğunu göstermekte.

Apple'ın Ekim ayı iPad Pro lansmanının 23 Ekim veya 30 Ekim'de gerçekleştirilmesi beklenmekte. Her iki tarihin de salı gününe denk geldiğini unutmayalım.