iOS 12.1'deki Kod Satırı iPad'in Çıkış Tarihini Gösteriyor

Dün akşam saatlerinde iOS 12.1 Beta'nın yayınlanması sonrasında, meraklı kullanıcılar hiç boş durmayarak yeni iPad'in bu sene çıkacağına dair ipuçları elde etmeyi başardı.

Apple'ın 12 Eylül'deki lansmanında görmeyi beklediğimiz ancak karşımıza çıkmayan iki ürün vardı: AirPower ve yeni iPad Pro... AirPower ile ilgili artık umudumuzu kesmiş olsak da iPad Pro'ya adım adım yaklaştığımız kesin. Son gelen ipuçlarını ise iOS 12.1'deki bir kod satırından elde ettik.

iOS 12.1'de kullanıcılara sunulan yeni bir özellike mevcut: Memoji Sync. İsminden de anlayacağınız üzere Memoji'lerinizi farklı cihazlar arasında senkronize etmenizi sağlıyor. Ancak şu anda bu özelliğin sadece iPhone'larda kullanılabildiğini düşündüğümüzde zaten hemen bir ampul yanıyor.

Sonrasında yeni sürümün kurulum dosyalarını iyice inceleyen meraklı bir kullanıcı şu satıra rastladı:

Gördüğünüz gibi kod satırlarında 'iPad2018Fall' ibaresine rastlıyoruz. Bu da yeni iPad Pro'nun 23 Eylül ve 22 Aralık tarihleri arasında bir zamanda karşımızda olacağını müjdeliyor. Eğer ki Apple bu zamana dek uyguladığı takviminden sapmazsa, gelecek ayın ortalarına doğru yeni iPad Pro'nun lansmanıyla karşımızda olacaktır.

Dilerseniz son olarak geçtiğimiz haftalarda yayınlanan iPad Pro konseptine bir göz atalım: