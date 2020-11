2020 Altın Joystick Ödülleri'nin Kazananları Açıklandı

2020 Altın Joystick Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Yılın en çok konuşulan oyunlarından The Last of Us Part II, almış olduğu altı ödül ile geceye damga vurdu. Ayrıca Fall Guys'ın yılın en iyi çok oyunculu oyunu seçilmesi de dikkat çekici bir başka detaydı.

Oyun dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Altın Joystick Ödülleri’nde bu yılın kazananları belli oldu. Naughty Dog tarafından geliştirilen PlayStation 4 özel oyunu The Last of Us Part II, almış olduğu 6 farklı ödül ile 2020 Altın Joystick Ödülleri’ne damga vurdu. 2020’nin en çok konuşulan oyunlarından biri olan The Last of Us Part II, kendi adına “En İyi Hikaye Anlatımı”, “En İyi Görsel Tasarım”, “En İyi Ses”, “Yılın PlayStation Oyunu”, “Yılın Ses Getiren Oyunu” ödüllerini kazanırken, geliştiricisine de “Yılın Stüdyosu” ödülünü kazandırdı. Fall Guys, 2020'nin en iyi çok oyunculu oyunu seçildi Yayınlandığı dönem bir anda en popüler oyunlardan biri haline gelen ancak bu popülaritesi kısa süren Fall Guys, “En İyi Çok Oyunculu Oyun” ve “En İyi Aile Oyunu” ödüllerinin sahibi olurken, Lego Builder's Journey, “Yılın Mobil Oyunu” ödülünü alarak pek çok oyunseveri şaşırtmayı başardı. “En İyi Oyun Topluluğu” ödülü, Mojang’ın yılların popülerliğini azaltamadığı oyunu Minecraft’a giderken; “En İyi Oyun Donanımı” ödülü PlayStation 5 ve Xbox Series X gibi rakiplerine rağmen NVIDIA GeForce RTX 3080’nin oldu. 2020 Altın Joystick Ödülleri kazananlar En İyi Hikaye Anlatımı - The Last of Us 2

En İyi Çok Oyunculu Oyun - Fall Guys

En İyi Görsel Tasarım - The Last of Us 2

En İyi Oyun Genişletme Paketi - No Man's Sky: Origins

Yılın Mobil Oyunu - Lego Builder's Journey

En İyi Ses - The Last of Us 2

En İyi Bağımsız Oyun - Hades

En İyi Devam Eden Oyun - Minecraft

Yılın Stüdyosu - Naughty Dog

Yılın E -Spor Oyunu - Call of Duty: Modern Warfare

En İyi Yeni Yayıncı - iamBrandon

En İyi Aile Oyunu - Fall Guys

En İyi Oyun Topluluğu - Minecraft

En İyi Performans - Sandra Saad (Kamala Khan)

Nefes Kesici Ödülü - Innersloth (Among Us)

Olağanüstü Katkı - Oyun Endüstrisi

Yılın PC Oyunu - Death Stranding

En İyi Oyun Donanımı - NVIDIA GeForce RTX 3080

Yılın PlayStation Oyunu - The Last of Us 2

Yılın Xbox Oyunu - Ori and the Will of the Wisps

Yılın Nintendo Oyunu - Animal Crossing: New Horizons

En Çok İstenen Oyun - God of War: Ragnarok

Eleştirmenlerin Seçimi - Hades

Yılın Ses Getiren Oyunu - The Last of Us 2

Kaynak : https://www.gamesradar.com/every-winner-at-the-golden-joystick-awards-2020/

