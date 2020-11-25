2020 Altın Joystick Ödülleri'nin Kazananları Açıklandı

2020 Altın Joystick Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Yılın en çok konuşulan oyunlarından The Last of Us Part II, almış olduğu altı ödül ile geceye damga vurdu. Ayrıca Fall Guys'ın yılın en iyi çok oyunculu oyunu seçilmesi de dikkat çekici bir başka detaydı.

Oyun dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Altın Joystick Ödülleri’nde bu yılın kazananları belli oldu. Naughty Dog tarafından geliştirilen PlayStation 4 özel oyunu The Last of Us Part II, almış olduğu 6 farklı ödül ile 2020 Altın Joystick Ödülleri’ne damga vurdu.

2020’nin en çok konuşulan oyunlarından biri olan The Last of Us Part II, kendi adına “En İyi Hikaye Anlatımı”, “En İyi Görsel Tasarım”, “En İyi Ses”, “Yılın PlayStation Oyunu”, “Yılın Ses Getiren Oyunu” ödüllerini kazanırken, geliştiricisine de “Yılın Stüdyosu” ödülünü kazandırdı.

Fall Guys, 2020'nin en iyi çok oyunculu oyunu seçildi

Yayınlandığı dönem bir anda en popüler oyunlardan biri haline gelen ancak bu popülaritesi kısa süren Fall Guys, “En İyi Çok Oyunculu Oyun” ve “En İyi Aile Oyunu” ödüllerinin sahibi olurken, Lego Builder's Journey, “Yılın Mobil Oyunu” ödülünü alarak pek çok oyunseveri şaşırtmayı başardı.

“En İyi Oyun Topluluğu” ödülü, Mojang’ın yılların popülerliğini azaltamadığı oyunu Minecraft’a giderken; “En İyi Oyun Donanımı” ödülü PlayStation 5 ve Xbox Series X gibi rakiplerine rağmen NVIDIA GeForce RTX 3080’nin oldu.

2020 Altın Joystick Ödülleri kazananlar