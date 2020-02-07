2020’nin İlk Süper Ay'ı Önümüzdeki Hafta

Çıplak gözle gözlenebilecek en önemli gökyüzü olaylarından olan Süper Ay, yaklaşıyor. Ay’ın Dünya’ya en yakın olduğu ve en parlak görüneceği Süper Ay, 9 Şubat’ta gözlenebilecek.

Ay’ın Dünya’ya en yakın olacağı ve dolunayın her zamankinden daha parlak görüneceği Süper Ay, 9 Şubat tarihinde gerçekleşecek. Süper Ay, Şubat ayında gerçekleşeceği için bu gökyüzü olayına Kar Ayı da deniyor.

Süper Ay terimi, Ay’ın yörüngesinin Dünya’ya en yakın olacağı zamanları ifade etmek için 1979 yılında tanımlandı. Süper Ay, standart bir dolunaydan daha parlak ve daha büyük görünürler. Ay’ın büyüklük ve parlaklık düzeyi, bu gökyüzü olayının çıplak gözle izlenmesine izin verecek boyuta ulaşır.

Süper Ay sırasında Ay ile Dünya arasındaki uzaklık 360 bin 198 kilometreye kadar düşecek. NASA, Süper Ay sırasında Ay’ın normalden 2 kat daha büyük, yüzde 30 daha parlak görüneceğini açıkladı.

2020 yılının ilk Süper Ay’ı en iyi ABD’nin batı yakasından ve Güneydoğu Asya ülkelerinden izlenebilecek. 9 Şubat’ta Türkiye’den ise Ay’ın yarısını Dünya’nın gölgesi kapatacak şekilde görünecek. Türkiye’den Süper Ay, 9 Şubat akşam saatlerinde izlenebilecek. 2020 yılında sonraki Süper Ay'lar da da 9 Mart, 8 Nisan ve 7 Mayıs tarihlerinde gözlenebilecek.