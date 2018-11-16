Toyota'nın en yeni yakışıklısı Corolla Sedan 2020 tanıtıldı. Baştan aşağı yeniden tasarlanan iç ve dış tasarımı, güçlü motor seçenekleri ve sahip olduğu teknolojiler ile araç, 'işte budur' dedirtiyor.

Resmi verilere göre dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan Japon otomotiv devi Toyota, şovunu yaptı ve 12. nesil Toyota Corolla Sedan’ı gün yüzüne çıkardı. Oldukça şık tasarımı ve güçlü motoru ile dikkat çeken yeni Corolla Sedan, sahip olduğu teknolojilerle de modern bir otomobilden beklenen tüm özellikleri vadediyor.

Baştan aşağı yenilenen 2020 Corolla Sedan, Toyota’nın yeni TNGA platformuna dayanıyor. Bu sayede ‘aile otomobili’ olarak nitelendirilen Toyota Corolla, eski modellere göre çok daha sportif bir duruş elde etmiş oluyor. Asıl ilginç olan nokta Corolla’nın bu sportif duruşu daha yumuşak tasarım çizgileri ile sunabiliyor olması.

Yeni Corolla adaptif LED ön farlara sahip. Bu sayede farlar, sahip olduğunuz hızı da göz önünde bulundurarak virajlarda döneceğiniz yöne doğru yönlendiriliyor. Aracın LE versiyonu, 16 inç çelik jantlarla gelirken, XLE versiyonu yine 16 inç fakat bu sefer alaşımlı jantlara sahip. SE ve XSR versiyonları için ise 18 inç jantlar standart oluyor.

Aracın içine baktığımızda ise etkileyici bir tasarım ile karşılaşıyoruz. Toyota, araca yüksek kontrastlı bir iç mekan oluşturmak için piyano tasarımlı siyah-beyaz renkleri tercih etmiş. 4.2 inçlik bir gösterge paneli, 7 inçlik Entune 3.0 bir bilgi-eğlence sistemi bulunan araç, 800W JBL ses sistemi ve Qi kablosuz şarj standı ile sürüş keyfini ve konforunu artırıyor.

Motor noktasına baktığımızda L, LE ve XLE versiyonların daha fazla güç ve daha fazla yakıt tasarufu için önceden 1.8 litrelik 4 silindirli bir gaz motoruna sahip olduğunu görüyoruz. XSE ve SE versiyonları ise 169 beygir güç üreten 2.0 litrelik dört silindirli bir motora sahip. Toyota, aracın fiyatlandırması ile ilgili bir bilgi vermezken önümüzdeki yıl daha fazla bilginin ortaya çıkacağını söyledi.