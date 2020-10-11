Yeni bir rapora göre 2020'nin üçüncü çeyreğinde küresel bilgisayar satışlarında son 10 yılın rekoru kırıldı ve 79,2 milyon adet bilgisayar sevkiyatı yapıldı. Çinli üretici Lenovo'nun ilk sırada yer aldığı listede Dell, Acer ve Apple gibi sektörün önde gelen isimleri bulunuyor.

Analiz firması Canalys'in yeni raporuna göre, küresel bilgisayar sevkiyatları 2020'nin 3. çeyreğinde 10 yıllık yeni bir rekorla yüzde 13 arttı. Yayınlanan rapor, çeyrek dilimde 79,2 milyon adet bilgisayar sevkiyatı yapıldığını belirtiyor ki bu pazarın geçtiğimiz son 10 yıl içerisinde gördüğü en yüksek büyüme anlamına geliyor.

Canalys, geçtiğimiz yılın sonlarında baş gösteren ve son hızla yayılmaya devam eden COVID-19 pandemisinin ikinci dalgasında devam eden talebin ve bazı ülkeler ile şirketlerin daha uzun vadede uzaktan çalışmaya geçişe yaptığı yatırımların rekor büyümeyle bağlantılı olduğunu öne sürüyor.

2020'nin üçüncü çeyreğinde en çok satış yapan firmalar:

Lenovo, 19 milyondan fazla sevkiyatla bilgisayar pazarında en üst sırada yer aldı. Şirket, bu satışlarla üçüncü çeyrekte pazar payının %24,6'sını elinde bulunduruyor.

HP, 18,6 milyon sevkiyatla Çinli Lenovo'nun hemen ardından ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada 11,9 milyon adet sevkiyatla ABD'li üretici Dell yer alırken, teknoloji devi Apple ise 6,3 milyon adet sevkiyatla dördüncü oldu.

Liste şu şekilde:

Lenovo – 19 milyon 270 bin adet - %24,3 pazar payı HP – 18 milyon 660 bin adet - %23,6 pazar payı Dell – 11 milyon 989 bin adet - %15,1 pazar payı Apple – 6 milyon 372 bin adet - %8,1 pazar payı Acer – 5 milyon 639 bin adet - %7,1 pazar payı Diğer – 17 milyon 277 bin adet - %21,8 pazar payı

Raporu yayınlayan Canalys, zayıf geçen birinci çeyreğin ardından ikinci çeyrekteki toparlanmanın üçüncü çeyrekte de devam ettiğini ve hatta önceki yıla kıyasla pazarda güçlü bir büyüme olduğunu bildirdi.