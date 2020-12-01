2020 Yılının En Popüler YouTube Videoları Açıklandı

YouTube, 2020 yılının en popüler videolarını bugün açıkladı. Açıklanan videolar birçok farklı kategoriden gelen videolardı. Videolar, 2020 yılında yaşadığımız ve gördüğümüz bazı olayları da hatırlattı.

Aralık ayına girmemizle birlikte bir yılı daha gerimizde bırakmamıza ramak kaldı. Hiç kimsenin beklemediği veya hayal etmediği bir gerçekliği bize sunan 2020 yılı da sona ermek üzere. Yeni bir yıla girmeye yaklaşırken internet dünyası, bu yılki verilerini açıklamaya başladı.

Verilerini açıklayan platformlardan birisi de YouTube oldu. En çok kullanılan video paylaşım platformu, 2020 yılının en popüler videolarını açıkladı. En popüler videolar geçtiğimiz yılların aksine oldukça farklı duyguları yaşatan videolardı. Gelin, 2020 yılının en popüler 10 videosuna bakalım:

2020 yılının en popüler 10 videosu:

8:46 – Dave Chappelle (Netflix is a Joke)

Yaklaşık yarım saatlik uzunluğa sahip olan bu konuşmada gösterisinde Dave Chappelle, ABD'deki polis şiddetine ve ırkçılığa karşı tepkilerini dile getiriyor.

Building the Perfect Squirrel Proof Bird Feeder (Mark Rober)

Tek sorunu kuş yemi çalan sincaplar olan Mark Rober, çözümü sincapları engelleyecek bir yem cihazında buldu. 21 dakikalık video 50 milyon kez izlendi.

First Debate Cold Open (Saturday Night Live)

ABD'deki başkanlık münazaraları bir anlamda unutulmayacak sahnelere sahipti. 13 dakikalık bu videoda Saturday Night Live, münazaranın absürtlüğünü ortaya çıkarıyor.

We Broke Up (jeffreestar)

Makyaj videolarıyla ünlenen jeffreestar'ın uzun zamandır erkek arkadaşı olan Nathan Schwandt'tan ayrıldığını anlattığı bu video, 2020'nin en popüler videolarından birisiydi.

I Bought The World's Largest Firework ($600.000) (MrBeast)

Popüler YouTuber MrBeast, 56 milyon kez izlenen bu videosunda dünyanın en büyük havai fişeğini satın alıyordu.

I'm Coming Out (NikkieTutorials)

Hollandalı makyaj sanatçısı NikkieTutorials, yüklediği bu videosunda transseksüel olduğunu tüm dünyayla paylaştı.

Minecraft Speedrunner VS 3 Hunters GRAND FINALE (Dream)

El çabukluğuyla ünlü Minecraft oyuncusu Dream, 41 videoluk bu videoda 3 kişiden kaçmaya çalıştığı serinin finalini yapıyor.

Ricky Gervais' Monologue – 2020 Golden Globes (NBC)

Bu yılki Golden Globes ödüllerinde komedyen Ricky Gervais yaptığı konuşmayla damga vurmuştu. Gervais, konuşmasında tüm sektöre laf atıyordu.

Quarantine Stereotypes (Dude Perfect)

41 milyon izlenmeye sahip bu videoda Dude Perfect ekibi, salgına adapte olma şekillerini eğlenceli bir şekilde yansıtıyordu.

Some Good News with John Krasinski Ep. 1 (SomeGoodNews)

2020'de yaşanan tüm olumsuzlukların ardından oyuncu ve yönetmen John Krasinski, dünyadaki olumlu gelişmeleri aktardığı bir video serisi başlatmıştı. Bu video da o serinini ilk videosuydu.