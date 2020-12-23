YouTube, 2020'de Türkiye'deki kullanıcıların en fazla izledikleri videoları açıkladı. Beklenmedik bir şekilde en çok izlenen 10 videonun 5'ini TV programları oluşturdu.

Bir yılın daha sonuna yaklaşıyoruz ve şirketler, geride bırakmakta olduğumuz yıl için dikkat çekici istatistiklerini bir bir açıklamaya başladılar. Son olarak dünyanın en büyük video paylaşım platformu olan YouTube, 2020’de Türkiye’de en fazla izlenen videoları açıkladı.

YouTube tarafından paylaşılan listeye göre dijital yayın platformu, her ne kadar “yeni medya”nın bir numaralı temsilcisi olarak karşımıza çıkıyor olsa da en fazla izlenen 10 videoya baktığımızda “Masumlar Apartmanı - 1. Bölüm”, “Kırmızı Oda | 1. Bölüm” gibi geleneksel medya için oluşturulmuş 5 içerik görüyoruz. Bu da, TV programlarının izlenme ortamları değişse de hala fazlasıyla popüler olduğunun bir göstergesi diyebiliriz.

2020’de YouTube Türkiye’de en çok izlenenler

Konuşan Kediler 20 - En Komik Kedi Videoları - 16 milyon Masumlar Apartmanı - 1. Bölüm - 15 milyon ENES BATUR - DOLUNAY TİKTOK VİDEOLARI TEPKİ - 13 milyon Hurvivor (46.Bölüm) - Çok Güzel Hareketler 2 - 13 milyon NİSA SAHNEYİ SALLADI! | Survivor Birleşme Partisi - 12 milyon Öğretmen 1. Bölüm - 11 milyon Kırmızı Oda | 1. Bölüm - 10 milyon WHATSAPP'ın 10 GİZLİ ÖZELLİĞİ (Silinen Mesajları Okuma, Mavi Tik Hilesi, Engeli Anlama) - 10 milyon BİLAL HANCI - KIŞKIRTMA THIS IS MY LABORRRR !!! (Sevdanın Böylesini) - 8 milyon GACI OLİMPİYATLARI #1 w/ Ali Biçim & Berkcan Güven & Efe Uygaç & Rıdvan - 7 milyon

Google Türkiye tarafından oluşturulan ve 2020 yılında YouTube Türkiye’de en fazla izlenen videoların yer aldığı Top Trending Videos of 2020 çalma listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Spotify tarafından paylaşılan 2020 trendleri listesine baktığımızda geride bıraktığımız yıla rap müziğin damga vurduğunu görmüştük. Aynı şeyin YouTube için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. An itibarıyla 170 milyon izlenmeyi aşmış olan “Murda & Ezhel - Bi Sonraki Hayatimda Gel” YouTube Türkiye’de 2020’nin en fazla dinlenen şarkısı konumunda.

2020’de YouTube Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar